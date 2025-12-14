VIDEO / Pogledajte kako je hrabri prolaznik zaustavio napadača iz Australije

Deset je osoba ubijeno u pucnjavi u nedjelju na plaži Bondi u Sydneyu, objavila je australska policija, prenosi agencija France presse.
Agencija Reuters, pozivajući se na australske televizijske kuće ABC i SKY NEWS navodi da je broj poginulih možda i veći od toga.
Policija Novog Južnog Walesa objavila je da su dva napadača "neutralizirana", dok se aktivno provodi policijska akcija na tom području, prema BBC-iju.
Australska hitna služba prevezla je u bolnice 13 ozlijeđenih osoba nakon pucnjave, prenijela je agencija Reuters.
„Policijska operacija je u tijeku i i dalje potičemo ljude da izbjegavaju to područje“, objavila je policija Novog Južnog Walesa u objavi na X-u.
I don’t condone talking the law into your own hands, but this citizen is an absolute hero grabbing one of the alleged attackers on Bondi Beach in Sydney this evening! pic.twitter.com/Nt3LE3BptE— Chris 🌟 (@thecjsw) December 14, 2025
Društvenim mrežama kruže snimke koje prikazuju pucnjavu. U međuvremenu se pojavila i snimka na kojoj se vidi kako lokalni stanovnik zaustavlja jednog od napadača.
Muškarac je potom uperio pušku prema napadaču koji je pao na tlo.
