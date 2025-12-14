Oglas

Deset osoba ubijeno

VIDEO / Pogledajte kako je hrabri prolaznik zaustavio napadača iz Australije

N1 Info
14. pro. 2025. 11:20
Australija
Deset je osoba ubijeno u pucnjavi u nedjelju na plaži Bondi u Sydneyu, objavila je australska policija, prenosi agencija France presse.

Agencija Reuters, pozivajući se na australske televizijske kuće ABC i SKY NEWS navodi da je broj poginulih možda i veći od toga.

Policija Novog Južnog Walesa objavila je da su dva napadača "neutralizirana", dok se aktivno provodi policijska akcija na tom području, prema BBC-iju.

Australska hitna služba prevezla je u bolnice 13 ozlijeđenih osoba nakon pucnjave, prenijela je agencija Reuters.

„Policijska operacija je u tijeku i i dalje potičemo ljude da izbjegavaju to područje“, objavila je policija Novog Južnog Walesa u objavi na X-u.

Društvenim mrežama kruže snimke koje prikazuju pucnjavu. U međuvremenu se pojavila i snimka na kojoj se vidi kako lokalni stanovnik zaustavlja jednog od napadača.

Muškarac je potom uperio pušku prema napadaču koji je pao na tlo.

Teme
Australija Plaža Bondi Sydney

