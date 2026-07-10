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Tragedija u Njemačkoj

Obiteljski pas usmrtio djevojčicu dok se igrala s njim u stanu

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N1 Info
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10. srp. 2026. 07:05
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pas, stafordski terijer, staford, stafford
Pixabay / Ilustracija

Četverogodišnja djevojčica preminula je nakon što ju je u mjestu Drosa u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt napao i nasmrt izgrizao obiteljski pas.

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Policija je pokrenula istragu protiv majke djeteta i jednog poznanika obitelji kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, piše MDR.

Prema informacijama policije i državnog odvjetništva, djevojčica se igrala sa psom u stanu kada ju je životinja iznenada napala i zadala joj višestruke ugrize. Vjeruje se da je riječ o američkom stafordskom terijeru.

Iako su prisutne osobe odmah pokušale odvojiti psa od djeteta, djevojčica je zadobila toliko teške ozljede da joj ni pristigli djelatnici Hitne pomoći nisu mogli pomoći te je preminula na mjestu događaja.

Pas je odveden u sklonište za životinje, a članovima obitelji i hitnim službama pružena je psihološka pomoć.

Istraga zbog ubojstva iz nehaja

Protiv 32-godišnje majke i 30-godišnjeg poznanika, oboje njemačkih državljana, pokrenuta je istraga zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja. Istragom se nastoji utvrditi je li se napad mogao spriječiti, odnosno je li bilo propusta u nadzoru nad djetetom i psom, prenosi Index.

Pas je već ranije napao

Gradonačelnik općine Osternienburger Land, Thorsten Lorenz (CDU), potvrdio je za medije da je s istim psom već zabilježen jedan incident. Životinja je, međutim, nakon toga prošla procjenu temperamenta i ponašanja.

Američki stafordski terijeri, koji mogu težiti između 30 i 40 kilograma i smatraju se iznimno snažnima, u pokrajini Saska-Anhalt klasificirani su kao potencijalno opasna pasmina.

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