Transrodna žena proglašena krivom za seksualni napad jer partneru nije otkrila rodni status

Transrodna žena proglašena je krivom za seksualni napad na muškog partnera jer mu nije otkrila svoj rodni status, što znači da on nije mogao dati transparentni pristanak na spolni odnos koji su konzumirali, priopćilo je britansko tužiteljstvo.
Ciara Watkin (21) obavila je spolne radnje nad muškarcem, također starim 21 godinu, kojega je upoznala na društvenoj mreži Snapchat u lipnju 2022., ali mu nije otkrila da je transrodna, prenosi CNN.
Državno tužiteljstvo navodi da je Watkin muškarcu rekla kako ima menstruaciju te da je to razlog zbog kojega je ne smije dodirivati ispod struka.
Nekoliko dana kasnije ponovno su se susreli, nakon čega je Watkin prekinula svaki kontakt s muškarcem, sve dok mu se nije ponovno javila. Tijekom razmjene poruka tada mu je priznala da je transrodna i da ima muške spolne organe, navodi CPS.
"Iz dokaza u ovom slučaju jasno je da, prije stupanja u spolne odnose sa žrtvom, Watkin nije učinila nikakav pokušaj da ga obavijesti o svom transrodnom statusu", izjavila je viša državna tužiteljica Sarah Nelson i dodala:
"Mladić je u policijskom ispitivanju jasno rekao da se ne bi upustio u spolne odnose da je znao da je Watkin transrodna i da su ti događaji značajno utjecali na njegovo mentalno zdravlje."
Watkin, podrijetlom iz Stockon-on-Teesa na sjeveroistoku Engleske, priznala je da je lagala, no njezini odvjetnici su na suđenju izjavili da je muškarcu moralo biti očito da ona nije biološka žena.
Proglašena je krivom, a presuda će joj biti izrečena 10. listopada.
