Marinko Ogorec
Treba li Hrvatskoj Davidova praćka? "Trebamo početi nabavljati ofenzive sustave"
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Marinko Ogorec, vojni i vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su razvoju događaja u izraelsko-američkom ratu protiv Irana, potencijalnim pregovorima i izraelskom PZO sustavu koji je posvađao predsjednika Milanovića i ministra Anušića.
"Nisam siguran, pretpostavljam da se vode neki pregovori. Ako itko očajnički želi da se rat završi, onda je to Donald Trump osobno. Očito je ušao u situaciju u kojoj je bio izmanipuliran od izraelske strane, od Benjamina Netanyahua. Ušlo se u nešto bez previše strateškog promišljanja, njemu je u najvećem interesu iz svega toga izaći", kaže Marinko Ogorec na pitanje o navodnim pregovorima između Trumpa i iranskog vodstva, što je službeni Teheran više puta odbacio kao izmišljotinu.
"Vode li se pregovori? To je upitno. Vidimo da Trump tvrdi jedno, iranska strana tvrdi nešto sasvim suprotno. Istina je u pravilu negdje u sredini. Jedna priča je i Pakistan, koji je svojevrsni saveznik i jednima i drugima. Pakistan bi mogao odigrati ulogu medijatora, igra li je sada - to je upitno. Pitanje je koliko te priče drže vodu, ali vjerojatno postoje neke naznake pregovora", dodaje.
Ogorec smatra kako prvotni američko-izraelski plan 'promjene režima' nije uspio, te da je Iran sada samo čvršći i odlučniji u svom otporu.
"Režim u Iranu nije promijenjen. Naprotiv, samo je postao radikalniji, čvršći, odlučniji i antizapadno orijentiraniji. Tko je na čelu svega? Pretpostavljam novi ajatolah, Modžtaba Hamnei. U kojem kontekstu je on uopće sposoban pregovarati ili voditi zemlju, to je upitno. Ali režim, takav kakav je, ostao je praktički nedirnut. Sama društvena, politička struktura Irana nije pogođena obezglavljivanjem, za koje se smatralo da će riješiti probleme. Vjerojatno postoji cjelovita struktura koja može biti relevantna u samim pregovorima", kaže Ogorec.
Kaže, ipak, da još uvijek ne možemo znati što se događa iza zatvorenih vrata te da je moguće kako postoje određeni inicijalni kontakti zaraćenih strana.
"Iran u pravilu odbija bilo kakve pregovore, što ne mora značiti da ih nema. O čemu se pregovara, ako je do toga uopće došlo, saznat ćemo kasno. To je ono što se naziva tajnom diplomacijom."
Osvrnuo se i na iranske vojne potencijale koji, kao što kaže, ne djeluju ozbiljno narušeno nakon masovnih izraelsko-američkih bombardiranja. Naprotiv, Ogorec ističe činjenicu kako sve više iranskih projektila probija izraelsku protuzračnu obranu i nanosi ozbiljnu štetu Netanyahuovom režimu.
"Veliki dio projektila koje Iran lansira usmjereni su upravo na Izrael, koji ima vrlo ozbiljne štetu i gubitke, ali do toga se teško može prodrijeti zbog ozbiljne cenzure koja je na snazi u Izraelu", kaže Ogorec.
"Katastrofalno pogrešna procjena situacije od strane SAD-a i Izraela"
Dodao je kako je sada očito da je izraelsko-američka koalicija napravila ozbiljnu pogrešku u procjeni iranskih potencijala prije početka rata.
"Očito je napravljena potpuno pogrešna, katastrofalno pogrešna procjena situacije od strane izraelsko-američke koalicije, kao što je slično bilo na početku ukrajinskog rata od strana Rusije. Jedino što je slično u tim dvama ratovima je ta pogrešna procjena na početku sukoba", kazao je Ogorec, koji se nakon toga osvrnuo i na potencijalnu aktivaciju američkih kopnenih snaga.
"Vrlo je teško reći", kazao je Ogorec o potencijalnoj američkoj kopnenoj invaziji u Iranu. "Kada bi SAD bio spreman na tako nešto, vjerojatan cilj bio bi ključni otok Harg. Pretpostavljam da bi mogli i ovladati tim otokom - uz koju cijenu i koliko dugo, vrlo je upitno."
Ogorec je skeptičan oko vojne relevantnosti takve operacije, dodavši da iranske oružane snage ne pokazuju nikakav nagovještaj kompromisa.
"Sigurno je jedno: Iranska revolucionarna garda (IRGC) izrazito je fanatizirana, spremna na sve, bila bi spremna i uništiti svoj izlaz u svijet energetskih potencijala ne bi li protivnika porazila u ratnom sukobu. Kada bi se američki marinci iskoristili za pokušaj deblokade Hormuškog tjesnaca, opet se postavlja niz pitanja - uz koliko žrtava, koliko gubitaka? Tu je i nepremostivi čimbenik - ogromna udaljenost od prvih logističkih potencijala koje bi SAD mogao pružiti svojim iskrcanim snagama. Nisam siguran koliko bi takva operacija bila uspješna ili uopće relevantna."
Naš gost dodao je kako je Iran vrlo jasno pokazao kako trenutno ima moć nad plovidbom kroz strateško ključni Hormuški tjesnac, te da ne vidi kako bi se ta situacija u skoroj budućnosti mogla vojno promijeniti.
"Vidljivo je da Iran može potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac, oni su to i dokazali. Kada pogledamo geografiju, vidimo da je on s tri strane pod udarom iranskih snaga, duboko ukopanih i sklonjenih. Još jedna bitna stvar - tjesnac je širine 40ak kilometara, ali plovno je oko 20 km, uglavnom uz obalu Irana. Iran doslovno može tući sve što tuda prolazi. Pratnja ratnih brodova bila bi neučinkovita, jer bi i ti brodovi postali legitimne mete sustava koji bi ih gađali s kopna, a kojima ti brodovi ne bi mogli uzvratiti na učinkovit način."
Trajni rat odgovara samo Netanyahuu"
"Što se tiče iranskog nuklearnog potencijala, to je teško za procijeniti. Ako i je uništen, vrlo brzo će biti obnovljen. Ako je u 12-dnevnom ratu bio potpuno uništen, kako je moguće da je sada obnovljen?"
Ogorec je kratko komentirao i izraelske vojne ciljeve, ne samo u Iranu već i u Libanonu, kazavši kako dugotrajni rat odgovara upravo izraelskom premijeru, koji izvanredno stanje koristi kao štit protiv pravosuđa vlastite države.
"Trajni rat odgovara samo jednom čovjeku - Benjaminu Netanyahuu. Čovjeku koji bi, kada bi došlo do smirivanja situacije, podlegao sudstvu vlastite zemlje. Njemu osobno odgovara ovakva situacija. Naravno i jastrebima u izraelskoj administraciji. Lako je za očekivati da bi jedan dio Libanona mogao biti više ili manje trajno okupiran, jer ova izraelska administracija mora prikazati određenu pobjedu za daljnje političko preživljavanje."
"Izrael je krenuo, pokušava nadvladati južnim Libanonom i odbaciti snage Hezbolaha iz tog prostora. Libanonska administracija, kao ni oružane snage, ne mogu Hezbolahu ništa, zato se Izrael i odlučio za takvu akciju", kaže Ogorec.
Za kraj, Ogorec je ponudio i svoju interpretaciju novog sukoba između predsjednika Republike i vrhovnog zapovijednika Hrvatske vojske, Zorana Milanovića, i ministra obrane, Ivana Anušića, oko potencijalne kupovine izraelskog PZO sustava 'Davidova praćka".
"Hrvatska bi trebala početi nabavljati ofenzive sustave"
"Hrvatska mora razmišljati strateški. Ne postoje nikakvi sustavi koji mogu u potpunosti zaštititi teritorij jedne zemlje. I sam je Izrael, koji ima najsuvremeniju i najbolje integriranu protuzračnu obranu na svijetu, toliko propustan da rakete koje Iran ispaljuje dolaze do ciljeva", kaže Ogorec.
"Hrvatska bi trebala početi nabavljati ofenzive sustave. Potrebno je da se što prije sastanu Vijeće za obranu i Vijeće za nacionalnu sigurnost te da donesu nove smjernice za hrvatske oružane snage. HV mora biti dobro naoružan, uravnoteženo opremljen, osposobljena za borbena djelovanja u svim okolnostima i svim sustavima kako bi bio učinkovito sredstvo odvraćanja od mogućih sukoba i apetita onih koji bi nam mogli zaprijetiti."
Dodao je i kako Hrvatskoj ne prijeti rat protiv najvećih svjetskih sila, poput NR Kine, Ruske Federacije ili Sjedinjenih Američkih Država, već protiv vlastitih susjeda.
"Hrvatska neće ratovati niti s Rusijom, niti s Kinom niti s SAD-om. Nama su prijetnja naši susjedi, to se mora otvoreno, jasno i nedvojbeno reći", kaže Marinko Ogorec.
