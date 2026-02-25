Što je izraleski sustav Trophy kojeg spominje Anušić i zašto bi mogao biti važan za Hrvatsku?

"To je sustav aktivne zaštite, radi se o sustavu koji aktivno uočava ugroze, projektile koji idu prema tenku i na njih ispaljuje streljivo prije nego što dođu do tenka. U pravilu se koristi na tenkovima. Trophy je vrlo učinkovit, a Izrael ga je stavio kao standardnu opremu njihovih tenkova Merkava. Amerikanci su ga isto nabavili, bio bi interesantan i na Leopardima", objasnio je Marinko Ogorec.