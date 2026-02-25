Marinko Ogorec
Što je izraleski sustav Trophy kojeg spominje Anušić i zašto bi mogao biti važan za Hrvatsku?
Vojni i sigurnosti stručnjak Marinko Ogorec bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao izraelski sustav Trophy.
Oglas
Ponovno su se javile napetosti u hrvatskoj vanjskoj i obrambenoj politici zbog odlaska ministra Ivana Anušića u Izrael i suradnje s izraelskom vojskom i vojnom industrijom.
Predsjednik Republike Zoran Milanović poslalo priopćenje u kojem je napisao da OSRH neće surađivati s izraelskom vojskom te pozvao Vladu da obustavi sve dogovore.
Odgovor je stigao od Anušića, ali i premijera Plenkovića koji je naveo da "pitanje obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika Milanovića."
"Tema sastanka, osim moguće suradnje naših obrambenih industrija, bio je i sustav aktivne zaštite Trophy koji je integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 A8 koje nabavljamo za Hrvatsku vojsku" , napisao je ministar Anušić.
"Štiti od svih projektila"
Što znamo o sustavu Trophy i zašto bi mogao biti važan za Hrvatsku?
"To je sustav aktivne zaštite, radi se o sustavu koji aktivno uočava ugroze, projektile koji idu prema tenku i na njih ispaljuje streljivo prije nego što dođu do tenka. U pravilu se koristi na tenkovima. Trophy je vrlo učinkovit, a Izrael ga je stavio kao standardnu opremu njihovih tenkova Merkava. Amerikanci su ga isto nabavili, bio bi interesantan i na Leopardima", objasnio je Marinko Ogorec.
"Štiti doslovno od svih projektila koji se mogu uputiti na tenk", dodao je.
Navodi da bi nabava takvog sustava bila suradnja Hrvatske, Izraela i Njemačke koja proizvode te tenkove.
"Značajnu ulogu bi odigrao SAD. Izrael neće ništa napraviti bez odobrenja SAD-a", tvrdi.
Rekao je da nema podatke o cijeni takvog jednog sustava, ali smatra da mora doći do dogovora između predsjednika i premijera oko nabave sustava.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas