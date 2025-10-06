Oglas

Trump će na svoj rođendan organizirati MMA borbu u Bijeloj kući

Hina
06. lis. 2025. 09:56
Oct 4, 2025; Las Vegas, Nevada, UNITED STATES; Magomed Ankalaev (red gloves) fights Alex Pereira (blue gloves) during UFC 320 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
IMAGN IMAGES via Reuters / Stephen R. Sylvanie

Američki predsjednik Donald Trump, veliki obožavatelj borilačkih sportova, u nedjelju je najavio da će 14. lipnja, na svoj 80. rođendan, održati borbu mješovitih borilačkih vještina (MMA) u Bijeloj kući.

"14. lipnja sljedeće godine imat ćemo veliku UFC borbu u Bijeloj kući, upravo u Bijeloj kući, na terenu Bijele kuće", rekao je američki predsjednik tijekom govora u Norfolku u Virginiji, povodom 250. obljetnice američke mornarice.

Šef UFC-a Dana White, bliski prijatelj Donalda Trumpa, već je prošlog kolovoza najavio da će se u Bijeloj kući održati MMA događaj povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Država. Izvorno planirani datum bio je 4. srpnja, kada se u SAD-u slavi Dan nezavisnosti.

Tijekom svoje karijere, koja je obuhvaćala showbusiness i politiku, Donald Trump često se pojavljivao uz boksače poput Mikea Tysona i hrvače poput Hulka Hogana. Otkad je ponovno postao predsjednik, redovito prati UFC borbe.

U trideset godina, MMA je od "izopćenog" sporta postao glavna, moderna disciplina, negdje između spektakla i politike. Generira milijarde dolara, što je daleko od dana kada je, smatran previše nasilnim, bio zabranjen u 36 od 50 američkih država.

MMA donald trump

