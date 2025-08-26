Trump će preimenovati Pentagon u "agresivniji naziv"?

Američki predsjednik Donald Trump danas je nagovijestio da će njegova administracija u narednim danima vjerojatno promijeniti naziv Ministarstva obrane u Ministarstvo rata.
Trump je rekao da će dužnosnici "vjerojatno" vratiti Pentagonu njegov stariji, agresivniji naziv za otprilike tjedan dana. I on i ministar obrane Pete Hegseth, koji je obećao obnoviti "ratnički etos" u ministarstvo, više su puta žalili zbog promjene imena koja se dogodila nakon Drugog svjetskog rata, piše Politico.
"Kada smo pobijedili u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, to se zvalo Ministarstvo rata. I za mene, to je ono što ono zapravo jest", rekao je Trump na konferenciji za novinare s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom.
"Svi vole da smo imali nevjerojatnu povijest pobjeda kada je to bilo Ministarstvo rata. Onda smo ga promijenili u Ministarstvo obrane", rekao je, prenosi Index.
Trump Hegsetha zvao svojim "ministrom rata"
Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947., kada je Trumanova administracija podijelila odjel na vojsku i zrakoplovstvo te ga spojila s tada neovisnom mornaricom. Bivši predsjednik Harry Truman novoj je agenciji na razini kabineta dao ime Ministarstvo obrane.
Truman je namjeravao promjenom imena dati šefu Pentagona centraliziranije ovlasti nad odvojenim granama vojske, posebice nad mornaricom, koja je do kraja Drugog svjetskog rata imala znatnu neovisnost.
Trump je posljednjih tjedana više puta nagovijestio mogućnost vraćanja starog imena, nazvavši Hegsetha svojim "ministrom rata" na summitu NATO-a u lipnju te istaknuvši da je promjena bila posljedica političke korektnosti.
"Ako pogledate staru zgradu pokraj Bijele kuće, možete vidjeti gdje je nekada bilo ministarstvo rata. Onda smo postali politički korektni i nazvali to Ministarstvom obrane", rekao je.
"Ne želim samo obranu"
Trump je sugerirao da je rebrendiranje neizbježno. No Pentagon će vjerojatno trebati odobrenje Kongresa za bilo kakvu promjenu imena jer je ministarstvo uspostavljeno zakonom starim desetljećima.
"Ne želim samo obranu. Želimo i napad", rekao je Trump u Ovalnom uredu.
Zamjenica glasnogovornice Anna Kelly novinarima je poručila da je Trump "stavio ratnike u Pentagon ispred DEI-ja i woke ideologije".
Hegseth je u ožujku na svom osobnom profilu na mreži X upitao svoje pratitelje bi li radije imali Ministarstvo obrane ili Ministarstvo rata. Većina se odlučila za ovo drugo.
