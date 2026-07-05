"vrlo dobar" razgovor
Zelenski razgovarao s Trumpom i otkrio što su se dogovorili
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je razgovarao s predsjednikom SAD-om Donaldom Trumpom na američki praznik 4. srpnja i pozvao na "američku odlučnost" kako bi se okončao rat s Rusijom koji traje više od četiri godine.
Oglas
Zelenski je rekao da je imao "vrlo dobar" razgovor s Trumpom, raspravljajući o stanju na prvoj crti bojišnice.
"Postoje stvarni izgledi za okončanje ovog rata i američka odlučnost imat će ključno značenje", rekao je.
Zelenski je rekao da su se on i Trump dogovorili da će "nastaviti naš razgovor" na summitu NATO-a u Turskoj sljedećeg tjedna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas