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"vrlo dobar" razgovor

Zelenski razgovarao s Trumpom i otkrio što su se dogovorili

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Hina
|
05. srp. 2026. 07:31
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Volodimir Zelenski, Donald Trump
AFP / JIM WATSON

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je razgovarao s predsjednikom SAD-om Donaldom Trumpom na američki praznik 4. srpnja i pozvao na "američku odlučnost" kako bi se okončao rat s Rusijom koji traje više od četiri godine.

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Zelenski je rekao da je imao "vrlo dobar" razgovor s Trumpom, raspravljajući o stanju na prvoj crti bojišnice.

"Postoje stvarni izgledi za okončanje ovog rata i američka odlučnost imat će ključno značenje", rekao je.

Zelenski je rekao da su se on i Trump dogovorili da će "nastaviti naš razgovor" na summitu NATO-a u Turskoj sljedećeg tjedna.

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Teme
donald trump rat u ukrajini volodimir zelenski

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