Trump ima novi plan: Ove četiri države želi odvojiti od Europske unije

Strategija u proširenoj verziji također odbacuje tradicionalni koncept američke hegemonije. U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države ne bi trebale pokušavati dominirati svijetom ni biti "čuvar globalnog poretka", nego bi se trebale usredotočiti isključivo na situacije u kojima su njihovi vitalni interesi direktno ugroženi. Istodobno se navodi da će se američki sigurnosni resursi više usmjeravati prema borbi protiv prijetnji poput narkokartela i destabilizirajućih aktera, što predstavlja bitan odmak od dosadašnjih prioriteta usmjerenih na tradicionalne saveze i međunarodne institucije.