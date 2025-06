Trump: Imamo kupca za TikTok

Dogovor je bio u povojima ovog proljeća prema kojem bi se američka podružnica TikToka odvojila i prešla u američku kompaniju, kojoj bi vlasnici bili i kojom bi većinski upravljali američki investitori, no to je stavljeno na čekanje nakon što je Kina dala do znanja da neće odobriti prodaju nakon Trumpovih najava o uvođenju visokih carina na kinesku robu.