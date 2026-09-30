Trump izdao naredbu za promjenu naziva za umjetnu inteligenciju

Potpisivanju je prethodio sastanak u Bijeloj kući na kojem je Trump razgovarao s vodećim ljudima iz tehnološkog sektora, među kojima su bili Elon Musk i Mark Zuckerberg. Predsjednik je izjavio da su kompanije pristale na dobrovoljni sporazum koji uključuje unutarnje i vanjske provjere inteligentnih sustava, prenosi Index.