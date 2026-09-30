"nevjerojatna industrija"
Trump izdao naredbu za promjenu naziva za umjetnu inteligenciju
Predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se saveznim agencijama nalaže da termin "umjetna inteligencija" zamijene pojmom "superinteligencija".
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Trump smatra da riječ "umjetna" umanjuje stvarne sposobnosti te tehnologije. Ujedno je naglasio da Sjedinjene Države imaju "veliku prednost" pred drugim državama, uključujući Kinu.
"Imamo veliku prednost i zadržat ćemo je. To je vrlo pozitivna stvar. Riječ je o nevjerojatnoj industriji", izjavio je Trump.
Prema uredbi, nova terminologija, koja će se često kratiti na "SI", mora se koristiti u svim vladinim dokumentima, javnim izjavama i materijalima agencija.
TRUMP: Posts September 29, 2026 executive order requiring executive branch to replace "Artificial Intelligence" and "AI" with "Super Intelligence" and "SI pic.twitter.com/g8oS5DTQ8T— Trump Truths (@trumptruthsbot) September 30, 2026
Potpisivanju je prethodio sastanak u Bijeloj kući na kojem je Trump razgovarao s vodećim ljudima iz tehnološkog sektora, među kojima su bili Elon Musk i Mark Zuckerberg. Predsjednik je izjavio da su kompanije pristale na dobrovoljni sporazum koji uključuje unutarnje i vanjske provjere inteligentnih sustava, prenosi Index.
Čelnici tehnoloških tvrtki u posljednje vrijeme upozoravaju na potencijalne rizike koje donose sve moćniji sustavi. Kao prijetnje navode kibernetičku sigurnost, moguće zlouporabe i vjerojatnost da takvi modeli pomognu u razvoju još naprednije tehnologije.
Trump je odbacio pozive na uvođenje opsežnih saveznih pravila jer smatra da bi stroga regulacija mogla usporiti američke inovacije i pogodovati Kini. Njegova se administracija umjesto toga usmjerila na širenje infrastrukture, poticanje razvoja u privatnom sektoru i primjenu ove tehnologije u svim državnim službama.
Sama izvršna uredba ne stvara novi regulatorni okvir za ovu industriju.
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