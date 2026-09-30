Vjerojatno je to bilo otkriće njegova života. Amaterski tragač za blagom, otac iz Porajnja, tog dana nije očekivao ništa posebno kada se njegov detektor metala iznenada oglasio. Iskopao je rimski srebrni novčić, a zatim još nekoliko. Kada ih je pronašao već 15, a detektor se i dalje oglašavao, shvatio je: „Ovo je bilo nešto mnogo veće.“