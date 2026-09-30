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šokirali španjolce

VIDEO / Perišić tražio dres od Yamala, Gvardiol mu čestitao - na poluvremenu! As piše: "Neviđeno!"

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30. ruj. 2026. 07:15
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Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Marc Pubill scores their second goal REUTERS/Marcelo Del Pozo
REUTERS / Marcelo del Pozo

Lamine Yamal (19) bio je najbolji igrač utakmice Španjolska - Hrvatska (4:1) u drugom kolu Lige nacija. U prvom poluvremenu postigao je i namjestio po jedan gol, a u drugom je zabio još jednom.

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Kamere su pokazale kako Yamal na poluvremenu napušta teren gol do pasa i s hrvatskim dresom preko ramena.

As je otkrio zašto. Uz napomenu "Ovo je neviđeno", objavio je snimku na kojoj se vidi da je po završetku poluvremena Yamalu prišao Ivan Perišić (37) i zamolio ga da se zamijene za dres.

Yamal mu je ispunio želju te mu dao svoju majicu. Video otkriva i što je zatim učinio Joško Gvardiol. On je također prišao Yamalu te mu čestitao na sjajnoj partiji.

Španjolci su neskriveno šokirani postupcima hrvatskih igrača usred utakmice protiv njihove reprezentacije, prenosi Index.

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija ivan perišić joško gvardiol liga nacija

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