šokirali španjolce
VIDEO / Perišić tražio dres od Yamala, Gvardiol mu čestitao - na poluvremenu! As piše: "Neviđeno!"
Lamine Yamal (19) bio je najbolji igrač utakmice Španjolska - Hrvatska (4:1) u drugom kolu Lige nacija. U prvom poluvremenu postigao je i namjestio po jedan gol, a u drugom je zabio još jednom.
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Kamere su pokazale kako Yamal na poluvremenu napušta teren gol do pasa i s hrvatskim dresom preko ramena.
As je otkrio zašto. Uz napomenu "Ovo je neviđeno", objavio je snimku na kojoj se vidi da je po završetku poluvremena Yamalu prišao Ivan Perišić (37) i zamolio ga da se zamijene za dres.
Yamal mu je ispunio želju te mu dao svoju majicu. Video otkriva i što je zatim učinio Joško Gvardiol. On je također prišao Yamalu te mu čestitao na sjajnoj partiji.
🥹⚽ PERISIC SABE O QUE TÁ VENDO!— SportyNet (@SportyNetBrasil) September 30, 2026
O croata fez questão de trocar a camisa com Lamine Yamal. Ele sabe que está diante do início de uma lenda do futebol. 👀🔥
Daqui a alguns anos, essa camisa pode valer uma história e tanto! 😂
🎥 @diarioas#OFutebolNãoPara #LamineYamal…
Španjolci su neskriveno šokirani postupcima hrvatskih igrača usred utakmice protiv njihove reprezentacije, prenosi Index.
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