Trump: Kina će Kanadu pojesti živu, potpuno je proždrijeti

Trump je u četvrtak povukao poziv Kanadi da se pridruži njegovoj inicijativi Odbora za mir usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba. Taj je preokret uslijedio nakon Carneyjeva govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je otvoreno osudio moćne nacije koje koriste gospodarsku integraciju kao oružje, a carine kao polugu.