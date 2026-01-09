Trump najavio sastanak s venezuelskom oporbenom čelnicom: "Radujem se što ću je pozdraviti"

Donald Trump izjavio je da planira sastanak s venezuelskom oporbenom čelnicom Maríom Corinom Machado, nekoliko dana nakon što je pokrenuo operaciju koja je rezultirala zarobljavanjem predsjednika te zemlje Nicolása Madura te zaprijetio kopnenim napadima na narkokartele u Latinskoj Americi.
Oglas
Nakon te operacije, buduće upravljanje južnoameričkom državom ostalo je otvoreno pitanje. Trump je tijekom vikenda odbacio ideju suradnje s popularnom oporbenom čelnicom Machado, rekavši da ona „nema podršku unutar zemlje niti poštovanje u zemlji“.
No u intervjuu za Fox News u četvrtak američki predsjednik rekao je da Machado „dolazi negdje sljedeći tjedan“, dodavši: „Radujem se što ću je pozdraviti“, prenosi Guardian.
Upitan bi li prihvatio Nobelovu nagradu za mir ako bi mu je Machado dodijelila, Trump je rekao: „Čuo sam da to želi učiniti. To bi bila velika čast.“
Ovo će biti prvi Trumpov sastanak s Machado, koja je ranije ovog tjedna rekla da nije razgovarala s američkim predsjednikom otkako je u listopadu osvojila nagradu.
Trump zasad nije javno uputio istu ponudu Delcy Rodríguez, privremenoj predsjednici Venezuele, iako je u intervjuu za New York Times u srijedu rekao da se SAD „vrlo dobro slaže“ s vladom Rodríguez te da mu ona „daje sve što smatramo potrebnim“.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za dodatne pojedinosti o sastanku s Machado.
Ustupak SAD-u
U četvrtak je vlada Delcy Rodríguez započela s puštanjem „značajnog broja“ političkih zatvorenika, uključujući i nekoliko stranaca, što se čini kao ustupak SAD-u. Među oslobođenima je i bivši venezuelanski oporbeni predsjednički kandidat Enrique Márquez.
Machado je pozdravila oslobađanje političkih zatvorenika, poručivši u audio-poruci na društvenim mrežama: „Nepravda neće trajati vječno i… istina, iako ranjena, na kraju pronađe svoj put.“
Ipak, Trump je za Fox News rekao da će trebati vremena da južnoamerička zemlja dođe u stanje u kojem može održati izbore.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas