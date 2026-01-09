Oglas

María Corina Machado

Trump najavio sastanak s venezuelskom oporbenom čelnicom: "Radujem se što ću je pozdraviti"

N1 Info
09. sij. 2026. 07:39
AFP
Ole Berg-Rusten / NTB / AFP

Donald Trump izjavio je da planira sastanak s venezuelskom oporbenom čelnicom Maríom Corinom Machado, nekoliko dana nakon što je pokrenuo operaciju koja je rezultirala zarobljavanjem predsjednika te zemlje Nicolása Madura te zaprijetio kopnenim napadima na narkokartele u Latinskoj Americi.

Nakon te operacije, buduće upravljanje južnoameričkom državom ostalo je otvoreno pitanje. Trump je tijekom vikenda odbacio ideju suradnje s popularnom oporbenom čelnicom Machado, rekavši da ona „nema podršku unutar zemlje niti poštovanje u zemlji“.

No u intervjuu za Fox News u četvrtak američki predsjednik rekao je da Machado „dolazi negdje sljedeći tjedan“, dodavši: „Radujem se što ću je pozdraviti“, prenosi Guardian.

Upitan bi li prihvatio Nobelovu nagradu za mir ako bi mu je Machado dodijelila, Trump je rekao: „Čuo sam da to želi učiniti. To bi bila velika čast.“

Ovo će biti prvi Trumpov sastanak s Machado, koja je ranije ovog tjedna rekla da nije razgovarala s američkim predsjednikom otkako je u listopadu osvojila nagradu.

Trump zasad nije javno uputio istu ponudu Delcy Rodríguez, privremenoj predsjednici Venezuele, iako je u intervjuu za New York Times u srijedu rekao da se SAD „vrlo dobro slaže“ s vladom Rodríguez te da mu ona „daje sve što smatramo potrebnim“.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za dodatne pojedinosti o sastanku s Machado.

Ustupak SAD-u

U četvrtak je vlada Delcy Rodríguez započela s puštanjem „značajnog broja“ političkih zatvorenika, uključujući i nekoliko stranaca, što se čini kao ustupak SAD-u. Među oslobođenima je i bivši venezuelanski oporbeni predsjednički kandidat Enrique Márquez.

Machado je pozdravila oslobađanje političkih zatvorenika, poručivši u audio-poruci na društvenim mrežama: „Nepravda neće trajati vječno i… istina, iako ranjena, na kraju pronađe svoj put.“

Ipak, Trump je za Fox News rekao da će trebati vremena da južnoamerička zemlja dođe u stanje u kojem može održati izbore.

Teme
donald trump maria corina machado venezuela

