SUKOB NE PRESTAJE
Trump naredio nove napade na Iran: Vojska potvrdila niz eksplozija u jednom dijelu zemlje
Iranski mediji izvijestili su o nizu eksplozija na jugu zemlje, a stigla je i potvrda vojske.
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Iranske novinske agencije Mehr i Fars u Bandar Abbasu i području Sirika, koje su i jučer bile mete američkih napada. Dodali, prenosi Reuters, su da su obrambeni sustavi aktivirani protiv "neprijateljskih zračnih prijetnji".
Zabilježene su i eksplozije u blizini Konaraka i Čabahara, gdje je došlo do prekida opskrbe električnom energijom. Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) potvrdilo je da oni stoje iza napada.
"Po nalogu vrhovnog zapovjednika predsjednika Donalda Trumpa, snage Američkog središnjeg zapovjedništva započele su s novim napadima na Iran kako bi dodatno umanjile njegovu sposobnost ugrožavanja slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac", objavio je CENTCOM na X-u.
"Sjedinjene Američke Države smatraju Iran odgovornim za nedavne, ničim izazvane napade na trgovačke brodove i civilne posade koje su slobodno plovile tim ključnim međunarodnim plovnim putem", dodali su.
Podsjetimo, Trump je ranije izjavio da će SAD "ponovno napasti Iran večeras".
"Vjerojatno ćemo ih ponovno žestoko pogoditi večeras. Dat ću im malo upozorenje. Večeras ćemo ih žestoko pogoditi, a onda ćemo vidjeti kako će se sve razvijati", rekao je Trump.
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