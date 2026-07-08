NITKO NIJE OZLIJEĐEN
Potvrđeno za N1: Iranska raketa pogodila je LNG tanker na kojem je bilo šest hrvatskih pomoraca
Katarski LNG brod Al-Rekayyat, na kojem se nalazilo šest hrvatskih pomoraca, pogođen je tijekom iranskog raketnog napada u Hormuškom tjesnacu. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca rekao nam je da nitko od naših, ali ni drugih pomoraca nije ozlijeđen
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"Na pogođenom katarskom LNG brodu Al-Rekayyat bilo je šestero hrvatskih pomoraca. Svi su dobro, nitko nije ozlijeđen i krenuli su preko Omana svojim kućama", istaknuo je glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan za N1.
Vijest da je pogođen brod na kojemu su bili i hrvatski pomorci objavio je Morski.hr, prema čijim informacijama doznajemo da je požar koji je izbio u strojarnici, nakon pogotka iranske rakete, uspješno ugašen.
Jedan od hrvatskih pomoraca opisao je za Morski.hr dramatične trenutke tijekom napada.
"Preživio sam Božjim čudom"
"Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, još se malo dimi iz dimnjaka. Bila je moja smjena. Srećom sam bio ispred ECR-a, svega dva metra od mjesta gdje je odjeknula eksplozija. Preživio sam pravim Božjim čudom jer sam samo minutu prije udara izašao na platformu ECR-a", rekao je pomorac.
Prema njegovim riječima, svi članovi posade prošli su bez ozljeda.
Reuters, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem, javlja da je na brodu izbio požar u strojarnici zbog kojeg je postojala opasnost od eksplozije.
Brod je pretrpio značajne štete
Četiri izvora upoznata s incidentom potvrdila su da je Al-Rekayyat pretrpio značajnu štetu nakon što je pogođen dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca. Napad je uslijedio nakon izvješća da je iranska Revolucionarna garda tijekom noći ispalila rakete na brodove koji su prolazili tim važnim pomorskim pravcem.
Riječ je o prvom napadu na katarski LNG brod od početka sukoba krajem veljače. Katar je pritom jedan od ključnih posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana.
Al-Rekayyat je u vlasništvu tvrtke Nakilat (Qatar Gas Transport Company Ltd.), koja upravlja jednom od najvećih svjetskih flota za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG).
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