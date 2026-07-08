Potvrđeno za N1: Iranska raketa pogodila je LNG tanker na kojem je bilo šest hrvatskih pomoraca

"Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, još se malo dimi iz dimnjaka. Bila je moja smjena. Srećom sam bio ispred ECR-a, svega dva metra od mjesta gdje je odjeknula eksplozija. Preživio sam pravim Božjim čudom jer sam samo minutu prije udara izašao na platformu ECR-a", rekao je pomorac.