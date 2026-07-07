Iran gađao trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu

Ovi događaji dodatno naglašavaju rizike za pomorski promet u Hormuškom tjesnacu, uskom morskom prolazu između Irana i Omana kroz koji prolazi oko petine svjetske potrošnje nafte. Trgovački brodovi bili su izloženi napadima tijekom rata koji je započeo američko-izraelskim udarima na Iran, unatoč privremenom sporazumu koji je uključivao odredbe o sigurnom prolazu.