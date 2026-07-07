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teško su oštećeni

Iran gađao trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu

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N1 Info
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07. srp. 2026. 06:15
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AFP
HAMED JAFARNEJAD/AFP/Ilustrativna fotografija

Iranska Revolucionarna garda ispalila je u ponedjeljak navečer najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Hormuški tjesnac, objavio je Axios pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika.

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Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, no nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvješću, pozivajući se na jednog američkog dužnosnika.

Odvojeno od toga, britanska Agencija za pomorsku sigurnost izvijestila je da se tanker zapalio nakon što ga je rano u utorak istočno od omanskog Limaha pogodio nepoznati projektil, javlja Reuters.

Britanska agencija UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) priopćila je da je tanker pogođen s lijeve strane dok je plovio prema jugu, oko osam nautičkih milja (15 kilometara) istočno od Limaha, što je izazvalo požar. Nije bilo ozlijeđenih niti je zabilježeno onečišćenje okoliša.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode Axiosa niti utvrditi odnose li se brodovi iz tog izvješća na isti tanker koji se spominje u upozorenju UKMTO-a.

Ovi događaji dodatno naglašavaju rizike za pomorski promet u Hormuškom tjesnacu, uskom morskom prolazu između Irana i Omana kroz koji prolazi oko petine svjetske potrošnje nafte. Trgovački brodovi bili su izloženi napadima tijekom rata koji je započeo američko-izraelskim udarima na Iran, unatoč privremenom sporazumu koji je uključivao odredbe o sigurnom prolazu.

Neizravni pregovori između SAD-a i Irana završili su prošlog tjedna bez vidljivog napretka prema trajnom miru, unatoč 60-dnevnom primirju koje je trebalo otvoriti prostor za diplomaciju nakon američkih i izraelskih napada koji su pokrenuli sukob.

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da će SAD ili postići dogovor s Iranom ili će "dovršiti posao", ponovno zaprijetivši vojnom akcijom, dok Teheran pokazuje prkos nakon pogreba bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Teme
hormuški tjesnac iran

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