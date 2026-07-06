Ukrajina plaća 10.000 dolara kako bi privukla strane borce na bojište, ali postoji jedan veliki problem

O'Leary smatra da bi veće plaće i dulji ugovori mogli pomoći ako potaknu strane borce da ostanu godinu dana ili dulje. Problem je, kaže, što su mnogi dosad šest mjeseci smatrali krajnjim rokom, zbog čega je Ukrajina imala vrlo malu korist od vremena i novca uloženih u njihovu obuku i opremanje.