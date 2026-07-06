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Ukrajina plaća 10.000 dolara kako bi privukla strane borce na bojište, ali postoji jedan veliki problem
Ukrajina stranim borcima nudi veće plaće i dulje ugovore na određeno vrijeme kako bi popunila opasne položaje pješaštva i jurišnih postrojbi na prvoj crti bojišta, što bi, prema riječima vojnika, moglo pomoći u rješavanju jednog od najvećih problema Kijeva – nedostatka ljudstva.
Međutim, strani borci rekli su za Business Insider da će uspjeh ove inicijative ovisiti o tome hoće li Ukrajina uspjeti uvjeriti novake da ostanu dulje, umjesto da odu odmah nakon isteka minimalnog roka od šest mjeseci.
„Više će ljudi doći zbog novca, to je očito“, rekao je Ryan O'Leary, zapovjednik satnije dobrovoljačke postrojbe Chosen u Ukrajini. No, dodao je da to neće automatski riješiti problem manjka vojnika jer Kijev i dalje ima svojevrsna „okretna vrata“ stranih boraca koji odlaze nakon kratkih ugovora.
Ukrajina je prošlog mjeseca najavila značajnu reformu sustava plaća za pripadnike vojske. Dužnosnici su predstavili ambiciozan plan koji uključuje veće plaće, više borbenih dodataka i dulje ugovore na određeno vrijeme.
Plan predviđa nove ugovore u trajanju od šest do 14 mjeseci za pješačke i jurišne postrojbe. Vojnici će moći ostvariti prosječnu mjesečnu plaću od 300.000 grivnji (gotovo 7.000 dolara), a maksimalno do 460.000 grivnji (više od 10.000 dolara), ovisno o broju dana provedenih na prvoj crti.
Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov opisao je to kao „najveće plaće za pješaštvo na svijetu“, nazvavši ove položaje na bojištu „najtežim i najrizičnijim poslom“ u ovom trenutku. Rekao je da je cilj popuniti između 30 i 50 posto tih pozicija stranim borcima.
Riječ je o nekima od najsmrtonosnijih vojnih zadaća. Položaji na prvoj crti često se opisuju kao „zone smrti“, a prijetnja dronovima otežava ne samo preživljavanje nego i sam dolazak na položaj. Ipak, visoka plaća može biti snažan motiv.
„Vidimo da u Ukrajinu sada dolazi velik broj stranaca kako bi se borili jer ih već sada privlače plaće“, rekao je Fedorov prošlog mjeseca. „Ako ih dodatno povećamo, privući ćemo još više stranaca koji će ojačati našu prvu crtu.“
O'Leary smatra da bi veće plaće i dulji ugovori mogli pomoći ako potaknu strane borce da ostanu godinu dana ili dulje. Problem je, kaže, što su mnogi dosad šest mjeseci smatrali krajnjim rokom, zbog čega je Ukrajina imala vrlo malu korist od vremena i novca uloženih u njihovu obuku i opremanje.
Dok novak završi osnovnu obuku i stigne u borbenu postrojbu, od šestomjesečnog ugovora često ostane tek nekoliko tjedana za sudjelovanje u borbenim operacijama na prvoj crti, rekao je. Zato su dulji ugovori važni, ali samo ako Ukrajina borcima ponudi dovoljno uvjerljiv razlog da ih odaberu.
"Ako želite ljude, morate ih platiti"
Strani dobrovoljci od početka ruske invazije punog opsega u veljači 2022. godine u velikom broju dolaze u Ukrajinu. Mnoge su na bojište doveli ideološki ili politički razlozi – osjećaj dužnosti da obrane zemlju napadnutu od znatno većeg susjeda – a ne financijski motivi.
No, kako se rat odužio, situacija se promijenila, rekao je Kante, strani borac koji je iz sigurnosnih razloga želio biti identificiran samo svojim ratnim nadimkom.
Kazao je da danas ima sve manje „motiviranih stranih boraca“ te dodao da su mnogi od tih dobrovoljaca poginuli ili napustili Ukrajinu, zbog čega njihove položaje sada treba popuniti. Sve više novih dobrovoljaca pridružuje se zbog financijskih razloga.
Ukrajina se više ne natječe samo za idealiste, nego i na globalnom tržištu iskusnih boraca.
„Ako želite ljude, morate ih platiti“, rekao je.
Kante, koji je u Ukrajini služio u pješačkim i jurišnim postrojbama, smatra da plaće moraju biti konkurentne onome što iskusni borci mogu zaraditi u drugim sukobima, primjerice bivši južnoamerički časnici s iskustvom u borbama protiv pobunjenika koji razmatraju angažman u zemljama poput Sudana.
Pripadnici ukrajinske vojske pozitivno gledaju na nove ugovore. Jurij, časnik u postrojbi za elektroničko ratovanje koji je zbog sigurnosti predstavljen samo imenom, opisao je angažiranje stranih boraca kao „jedno od najboljih rješenja“ za problem nedostatka ljudstva.
„Mislim da je to jednostavno način da se popune praznine“, rekao je Alex, narednik u 412. brigadi besposadnih sustava „Nemesis“ ukrajinske vojske, koji je također identificiran samo imenom iz sigurnosnih razloga.
Alex smatra da su se Ukrajinci koji su bili „dovoljno hrabri“ uglavnom pridružili vojsci u ranijoj fazi rata te su danas ili iscrpljeni ili ranjeni. Novomobilizirani vojnici, kaže, možda više nisu spremni u istoj mjeri riskirati vlastiti život.
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