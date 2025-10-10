Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je tijekom okruglog stola o Antifa pokretu kritizirao CNN-ovu novinarku, rekavši prisutnima da je ona "jedna od najgorih novinarki koje ćete ikada vidjeti".
Dopisnica CNN-a iz Bijele kuće Kristen Holmes pokušala je pitati predsjednika o sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Holmes je zanimalo kakvu ulogu Trump ima u pregovorima između sukobljenih strana pa ga je pitala: "Sudjelujete li osobno?"
Trump je odbio odgovoriti. "Usput, ovo je CNN. Dakle, znate, ovo je jedna od najgorih novinarki koje ćete ikada vidjeti. Ne želim ni odgovarati na njezino pitanje. To je gubljenje vremena", poručio je. Brzo je prešao na pitanje sljedećeg novinara, rekavši da bi krajem tjedna mogao posjetiti Bliski istok, prenosi Index.hr.
TRUMP: "This is CNN speaking, by the way. This is one of the worst reporters that you'll ever hear. I don't even want to take her question. It’s a waste of time." pic.twitter.com/C5KKpA5EUJ— The New Dawn (@TheNewDawnNews) October 10, 2025
"Problem je što ovdje imate neke nepoštene novinare"
Trump je također kritizirao MSNBC, poručivši prisutnima: "MSNBC umire, a CNN umire kao pas. Jadni CNN, tako je jadan. Jeste li vidjeli njihove voditelje navečer? Nitko nikada nije čuo za njih. Odakle dolaze ti ljudi? Mogao bih uzeti bilo koga s ulice u Washingtonu, bolje bi to obavio."
Američki predsjednik zaključio je okrugli stol još jednom kritikom upućenom medijima, rekavši okupljenima: "Mislim da biste mogli ostati još malo, ali znate, problem je u tome što, iako ovdje imate neke vrlo poštene novinare, imate i neke uglavnom nepoštene novinare, poput MSNBC-a i CNN-a. Mislim da su vrlo nepošteni, nevjerojatno. Gubitak vremena je čak i razgovarati s njima."
"Ali sada moram ići kako bih pokušao riješiti neke probleme na Bliskom istoku", napomenuo je.
