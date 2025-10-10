Američki predsjednik zaključio je okrugli stol još jednom kritikom upućenom medijima, rekavši okupljenima: "Mislim da biste mogli ostati još malo, ali znate, problem je u tome što, iako ovdje imate neke vrlo poštene novinare, imate i neke uglavnom nepoštene novinare, poput MSNBC-a i CNN-a. Mislim da su vrlo nepošteni, nevjerojatno. Gubitak vremena je čak i razgovarati s njima."