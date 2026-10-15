Trump odlučio: Pogubljenje masovnog ubojice neće se prenositi uživo

"Mislim da bi prijenos pogubljenja kako bi ga svi mogli vidjeti mogao biti snažno sredstvo odvraćanja i pokazati svijetu kako se Amerika obračunava s teroristima i ološem poput Hasana, ali mnogi vrlo dobri ljudi s dobrim namjerama radije ga ne bi gledali kako umire, putem prijenosa ili bilo kojeg drugog vizualnog sredstva", napisao je Trump.