NIŠTA PRED KAMERAMA
Trump odlučio: Pogubljenje masovnog ubojice neće se prenositi uživo
Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijenosa pogubljenja Nidala Malika Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, a koji bi 3. prosinca trebao biti pogubljen strijeljanjem.
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Trump je odluku objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nakon što je američki ministar obrane Pete Hegseth ranije najavio da će pogubljenje biti javno i prenošeno uživo.
U objavi je Trump naveo da bi prijenos mogao poslužiti kao snažno upozorenje drugima, ali i priznao da mnogi ljudi ne žele gledati takav čin, prenosi Sky News.
"Mislim da bi prijenos pogubljenja kako bi ga svi mogli vidjeti mogao biti snažno sredstvo odvraćanja i pokazati svijetu kako se Amerika obračunava s teroristima i ološem poput Hasana, ali mnogi vrlo dobri ljudi s dobrim namjerama radije ga ne bi gledali kako umire, putem prijenosa ili bilo kojeg drugog vizualnog sredstva", napisao je Trump.
Dodao je da će Hasan biti pogubljen prema planu, ali da se događaj neće prenositi uživo.
"Bit će pogubljen prema rasporedu, strijeljanjem, ali taj događaj neće biti prenošen", poručio je američki predsjednik.
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