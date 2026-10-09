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Žestoke reakcije na Hegsethovu najavu prijenosa uživo pogubljenja: "Odvratno! Što je sljedeće?"
Plan američkog Ministarstva obrane da uživo prenosi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra osuđenog za ubojstvo 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, izazvao je oštre reakcije političara s obje strane političkog spektra, organizacija za ljudska prava i Ujedinjenih naroda.
Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u intervjuu za televiziju Real America’s Voice da bi Hasan trebao biti pogubljen strijeljanjem u Fort Hoodu u četvrtak, 3. prosinca, u 13 sati po lokalnom vremenu. Ako se plan provede, bit će to prvo pogubljenje pripadnika američke vojske nakon više od 60 godina, piše Guardian.
Predstavnik Ministarstva obrane naknadno je potvrdio da se razmatra prijenos pogubljenja uživo, što je izazvalo brojne osude.
UN: Prijenos bi predstavljao oblik mučenja
Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava upozorio je da bi prijenos pogubljenja uživo predstavljao javno pogubljenje i bio u suprotnosti s apsolutnom zabranom mučenja.
"Prijenos pogubljenja uživo jednak je javnom pogubljenju i kršio bi apsolutnu zabranu mučenja", poručili su iz UN-a u izjavi za agenciju AFP.
Upozorili su i da javna pogubljenja predstavljaju okrutan, nečovječan ili ponižavajući oblik postupanja ili kažnjavanja. Slična stajališta UN je ranije iznosio u vezi s javnim pogubljenjima u Afganistanu i Iranu.
Oglasio se i Amnesty International Australia, koji je pozvao australskog premijera Anthonyja Albanesea da zatraži od SAD-a odustajanje od plana.
"Prijedlog da se pogubljenje strijeljanjem prenosi uživo kako bi ga javnost mogla gledati predstavlja zastrašujuće nepoštovanje ljudskog dostojanstva", izjavila je Kyinzom Dhongdue iz te organizacije.
Dodala je da pretvaranje državnog pogubljenja u javni spektakl samo dodatno pojačava okrutnost smrtne kazne.
Prema podacima Amnesty Internationala, tijekom 2025. zabilježeno je najmanje 17 javnih pogubljenja – šest u Afganistanu i 11 u Iranu.
Osude stižu i od republikanaca i demokrata
Plan Pentagona izazvao je negodovanje i među američkim političarima, uključujući članove Republikanske stranke, kojoj pripada predsjednik Donald Trump.
Demokratski senator Chris Murphy oštro je kritizirao ideju, usporedivši je s praksama terorističkih organizacija.
"To je odvratno. Što je sljedeće, oponašanje pogubljenja Islamske države? Javna pogubljenja pripadaju srednjem vijeku", poručio je Murphy, dodajući da je šokiran time što bi se SAD mogao odlučiti na takav potez.
Republikanski senator Thom Tillis također je osudio prijedlog, istaknuvši da javna pogubljenja provode represivni režimi.
"Hasan bi trebao biti osuđen na smrt, ali učiniti njegovo pogubljenje javnim i prenositi ga uživo? To je krajnje odvratno. Javna pogubljenja obilježje su represivnih diktatura poput Irana i Afganistana. To se ne bi smjelo događati u Americi", napisao je na društvenim mrežama.
Demokratska senatorica Patty Murray poručila je da se pravda može zadovoljiti bez veličanja nasilja i pretvaranja pogubljenja u javni spektakl. Upozorila je i na utjecaj takvih prizora na djecu te pozvala Pentagon da odmah povuče odluku.
Slično je reagirala i demokratska zastupnica Betty McCollum. Istaknula je da američka vojska nije provodila pogubljenja strijeljanjem još od Drugog svjetskog rata, dok je posljednje javno pogubljenje u SAD-u održano 1936. godine.
Prema njezinim riječima, Hasan mora odgovarati za svoje zločine, ali pretvaranje pogubljenja u medijski spektakl nedostojno je američke vojske.
Hasan ubio 13 ljudi u vojnoj bazi
Nidal Hasan otvorio je vatru 5. studenoga 2009. u medicinskom centru u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu. U napadu je ubio 13 ljudi, a desetke ranio.
Vojni sud osudio ga je na smrt 2013. godine, nakon čega je bio zatvoren u vojnom zatvoru Fort Leavenworth u saveznoj državi Kansas. Nakon što je prošle godine iscrpio mogućnosti žalbe, otvoren je put za izvršenje kazne.
Prema navodima iz izvještaja, Donald Trump ovog je tjedna odobrio izvršenje smrtne kazne na Hegsethovu preporuku.
Hegseth je opravdao prijedlog tvrdnjom da je riječ o napadu radikalnog islamista u uniformi unutar vojske te poručio da javnost treba vidjeti kako takvi zločini imaju ozbiljne posljedice.
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