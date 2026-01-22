"rješivo je"
Trump se u Davosu sastaje sa Zelenskim: "Preostalo je samo jedno pitanje"
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak u Davosu pokreće svoj Odbor za mir i i sastaje se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, nakon što je prethodnog dana smirio sukob oko Grenlanda koji je sam izazvao.
Trump je izvorno predložio osnivanje Odbora za mir vezano uz okončanje rata u Gazi, ali sada ga je proširio na sve sukobe u svijetu.
Američki predsjednik će biti na čelu Odbora koji će biti zadužen za promicanje mira diljem svijeta i za rješavanje sukoba, prema kopiji nacrta povelje u koji je Reuters imao uvid. Zemlje članice će biti ograničene na trogodišnje mandate osim ako svaka od njih ne plati milijardu dolara kako bi financirala aktivnosti tijela i stekla trajno članstvo, prema povelji.
Bijela kuća je imenovala američkog državnog tajnika Marca Rubija, Trumpovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira i Trumpovog zeta Jareda Kushnera kao članove Izvršnog odbora inicijative.
Reuter piše da se oko 35 zemalja pristalo pridružiti odboru, uključivo Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat, Tursku i Bjelorusiju.
Članice NATO-a Turska i Mađarska, čiji nacionalistički čelnici održavaju dobre osobne odnose s Trumpom, također su prihvatili pozivnicu, a odazvale su se i Armenija i Azerbajdžan, zemlje koje su uz posredovanje SAD-a postigle mirovni sporazum prošlog kolovoza nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući.
Posebne kontroverze je izazvala činjenica da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, kojeg je zapad izolirao zbog kršenja ljudskih prava i podrške za ruski rat u Ukrajini, prihvatio Trumpovu pozivnicu do koje je došlo usred šireg zatopljenja odnosa između Washingtona i Minska.
Rusija, čiji su se zategnuti odnosi s Washingtonom poboljšali otkako Trump nastoji pridobiti ruskog predsjednika Vladimira Putina dok optužuje Kijev da blokira napore za okončanje rata u Ukrajini, zasad se nije izjasnila hoće li se pridružiti Odboru za mir, a to nije učinila ni Kina.
Norveška, Švedska i Slovenija su odbile pozivnicu, a talijanski ministar gospodarstva je rekao da se pridruživanje čini problematičnim.
Drugi ključni američki saveznici, uključujući Britaniju, Njemačku i Japan, zasad se nisu izjasnili, iako je glasnogovornik njemačke vlade rekao da kancelar Friedrich Merz neće prisustvovati svečanosti potpisivanja za odbor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.
Isto je izjavila britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper.
„Danas nećemo biti jedan od potpisnika, jer se radi o pravnom sporazumu koji pokreće mnogo šira pitanja, a također imamo zabrinutosti zbog toga što je (ruski) predsjednik Putin dio nečega što govori o miru“, rekla je Cooper za BBC News iz Davosa.
Francuska također namjerava odbiti, kazao je izvor blizak predsjedniku Emmanuelu Macronu,
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je Trumpov poziv, rekao je njegov ured.
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je još prerano znati hoće li se odboru pridružiti i Hrvatska jer je riječ o dokumentu koji se treba proučiti i o njemu konzultirati.
Ukrajina je rekla da njeni diplomati razmatraju pozivnicu, no predsjednik Zelenski je kazao da je za njega teško zamisliti sudjelovanje u bilo kakvom odboru s Rusijom nakon četiri godine rata.
Papa Lav, prvi američki poglavar Katoličke crkve i kritičar nekih Trumpovih politika, pozvan je da se pridruži odboru i razmatra taj prijedlog, objavio je Vatikan u srijedu.
I dalje je nejasno kakve će pravne ovlasti ili instrumente Odbor za mir imati niti kako će surađivati s Ujedinjenim narodima ili drugim međunarodnim organizacijama.
Sastanak sa Zelenskim
Nakon potpisivanja povelje Odbora za mir Trump bi se trebao sastati s ukrajinskim čelnikom koji je u četvrtak doputovao u Davos.
Izaslanik Steve Witkoff u četvrtak je naglasio da je u njima preostalo "samo jedno pitanje” koje se može riješiti ako obje strane to žele.
Witkoff se uključio na panel o Ukrajini u Davosu, kazavši da su pregovori „na kraju procesa” te da je "optimističan”.
"Sveli smo se na jedno pitanje, raspravili smo njegove različite verzije, što znači da je ono rješivo”, naglasio je američki multimilijarder kojeg je Donald Trump imenovao izaslanikom prije 11 mjeseci.
"Ako ga obje strane žele riješiti, riješit ćemo ga”, poručio je.
Witkoff nakon Davosa putuje u Moskvu gdje bi se trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
