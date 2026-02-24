PRED KONGRESOM
Trump održava govor o stanju nacije: U fokusu su veliki politički pritisci
Američki predsjednik Donald Trump će pred Kongresom održati tradicionalni govor američkih predsjednika o stanju nacije, u kritičnom trenutku za svoj mandat obilježenom padom popularnosti, prijetnjom rata s Iranom i visokim troškovima života američkih građana uoči predstojećih međuizbora u studenom.
Obraćanje u udarnom televizijskom terminu (21 sat po američkom i tri ujutro po hrvatskom vremenu), njegovo drugo u 13 mjeseci otkako se vratio u Bijelu kuću, prilika je da Trump uvjeri birače da zadrže republikance na vlasti. No govor se održava u vrijeme kad se predsjednik suočava s velikim političkim pritiscima na unutarnjem i međunarodnom planu.
Trump će govoriti u Kongresu poslije posebno turbulentnih dana za njegovu vladu. Vrhovni sud poništio je carine koje je republikanac uveo svijetu, a novi statistički podaci pokazali su da je rast gospodarstva dodatno usporio, a inflacija narasla.
Ministarstvo domovinske sigurnosti je većinom u blokadi zbog spora republikanaca i demokrata oko agresivne imigracijske politike administracije, obilježene kontroverznim jedinicama Agencije za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) koje su usmrtile dvoje američkih državljana u Minneapolisu.
Trump se istovremeno nosi s posljedicama objave vladinih dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, njegovim nekadašnjim prijateljem, u kojima se spominju i njegovi suradnici poput Howarda Lutnicka, aktualnog ministra gospodarstva.
Trump, osnivač Odbora za mir koji ne skriva želju da mu se uruči Nobelova nagradu za mir, približava se vojnom sukobu s Iranom zbog njegova nuklearnog programa. SAD je premjestio goleme snage na Bliski istok dok traju pregovori Washingtona i Teherana, a američke službe razvijaju planove koji bi mogli uključivati i promjenu režima Islamske Republike.
Intervencija anti-intervecionista
Obraćanje u utorak tako bi moglo Trumpu, koji je u Bijelu kuću stigao kao protivnik intervencionizma, poslužiti kao platforma za prvo javno iznošenje argumenata u korist vojne intervencije u Iranu. Dvojica dužnosnika Bijele kuće, govoreći pod uvjetom anonimnosti, potvrdila su da će Trump govoriti o planovima za Iran, no nisu iznijeli pojedinosti.
Američki predsjednik ponovno će govoriti i o svojim uspjesima u posredovanju u mirovnim sporazumima, dodali su. Trump će govoriti na četvrtu obljetnicu ruske invazije na Ukrajinu, što je podsjetnik da još uvijek nije okončao rat za koji je nekoć tvrdio da ga može zaustaviti u roku od "24 sata", piše Reuters.
Očekuje se da će se osvrnuti i na odluku Vrhovnog suda o carinama, tvrdeći da je sud pogriješio, pa će iznijeti alternativne zakonske okvire koje može iskoristiti za ponovno uvođenje većine trgovinskih nameta.
Trump je prošlog tjedna gnjevno reagirao na presudu, izravno napadajući nekoliko sudaca. Na govoru u utorak očekuje se prisutnost barem dijela sudaca tog najvišeg američkog pravosudnog tijela. Odluci o carinama se usprotivilo i dvoje od troje sudaca koje je u Vrhovni sud imenovao sam Trump.
Gospodarska obećanja i unutarstranački pritisci
Savjetnici Bijele kuće i republikanski stratezi, svjesni izazovnih izbora u studenom, pozvali su Trumpa da se usredotoči na ekonomske brige Amerikanaca. Trumpova pobjeda 2024. temeljila se velikim dijelom na obećanjima o smanjenju troškova života, no ankete pokazuju da birači zasad nisu uvjereni u njegova postignuća na tom polju.
Trump se dosad teško držao napisanih govora, često skrećući s teme gospodarstva na osobne žalopojke ili pak tvrdeći da su neriješeni problemi riješeni. Jedan od dužnosnika Bijele kuće izjavio je da će Trump proglasiti pobjedu na polju gospodarstva, što je poruka koju republikanci koji se bore za reizbor vjerojatno neće dočekati s oduševljenjem.
Kao dokaze uspjeha Trump će istaknuti rast burze, investicije u privatnom sektoru i svoje zakone o poreznim olakšicama. Također će braniti strogu politiku na granici i kampanju deportacije, unatoč anketama koje pokazuju da većina Amerikanaca smatra da je vlada otišla predaleko.
"Ovo je jedinstvena prilika u kojoj cijeli svijet prati što predsjednik ima za reći. To je njegova šansa da sažme sve što je učinio i da se drži scenarija", rekla je Amanda Makki, republikanska strateginja i bivša kandidatkinja za Kongres s Floride.
Trump je već u ponedjeljak najavio da će govor biti opsežan. Njegovo prošlogodišnje obraćanje od 100 minuta bilo je najdulje u modernoj povijesti, a dužnosnici kažu da i ovogodišnja verzija ostavlja prostora za improvizaciju.
Bojkot dijela demokrata
Dok su prošle godine neki demokrati prekidali govor povicima prije nego što su napustili dvoranu, ovaj put više od dvadeset njih iz Zastupničkog doma i Senata planira potpuno bojkotirati govor i pridružiti se prosvjednom skupu na National Mallu.
Senator Jeff Merkley iz Oregona rekao je da će taj skup dati točniji opis Trumpova mandata od propagande iz govora. Službeni odgovor demokrata na predsjednikov govor iznijet će guvernerica Virginije Abby Spanberger, čija je pobjeda u studenom na ranim međuizborima poslužila kao upozorenje republikancima.
Senator Alex Padilla, proslavljen time što su mu prošle godine stavljene lisice kad je pokušao pitati ministricu unutarnjih poslova Kristi Noem, odgovorit će Trumpu na španjolskom jeziku.
