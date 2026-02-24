Trump održava govor o stanju nacije: U fokusu su veliki politički pritisci

Američki predsjednik ponovno će govoriti i o svojim uspjesima u posredovanju u mirovnim sporazumima, dodali su. Trump će govoriti na četvrtu obljetnicu ruske invazije na Ukrajinu, što je podsjetnik da još uvijek nije okončao rat za koji je nekoć tvrdio da ga može zaustaviti u roku od "24 sata", piše Reuters.