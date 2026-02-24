Nove globalne carine od deset posto, koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, stupile su na snagu nakon što je Vrhovni sud u petak poništio dio njegovih ranijih, opsežnih uvoznih mjera. Nedugo nakon sudske odluke Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se od 24. veljače uvodi nova carinska stopa.
Oglas
Iako je naknadno zaprijetio povećanjem na 15 posto, zasad nije donio formalnu odluku kojom bi se ta viša stopa i službeno primijenila.
Administracija se pri uvođenju novih carina pozvala na članak 122. Zakona o trgovini iz 1974., koji predsjedniku omogućuje da bez suglasnosti Kongresa uvede privremene carine u trajanju do 150 dana.
U tekstu izvršne uredbe ističe se da je svrha ove privremene mjere “otklanjanje temeljnih neravnoteža u međunarodnim plaćanjima” te nastavak nastojanja administracije da trgovinske odnose preusmjeri u korist američkih radnika, poljoprivrednika i proizvođača, prenosi CNN.
Trump tvrdi da su carine ključne za smanjenje trgovinskog deficita SAD-a, odnosno razlike između uvoza i izvoza. No podaci objavljeni prošlog tjedna pokazuju da je deficit dosegnuo novu rekordnu razinu - porastao je za 2,1 posto u odnosu na 2024., na približno 1,2 bilijuna dolara.
Prema posljednjim službenim brojkama, Sjedinjene Države već su prikupile najmanje 130 milijardi dolara od carina uvedenih na temelju Zakona o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima iz 1977., upravo onog propisa čiju je primjenu Vrhovni sud sada doveo u pitanje.
Dodatno je zaoštrio retoriku
Predsjednik je oštro reagirao na presudu, nazvavši je "smiješnom, loše napisanom i izrazito protuameričkom". Odlukom izglasanom omjerom šest prema tri suci su zaključili da je Trump prekoračio svoje ovlasti kada je prošle godine, pozivajući se na IEEPA-u, uveo široke globalne carine.
Nakon presude dodatno je zaoštrio retoriku i zaprijetio višim carinama državama koje se, kako je rekao, igraju s nedavno postignutim trgovinskim sporazumima. Njegove poruke dolaze u trenutku kada brojne zemlje procjenjuju koji će sporazumi i carinske mjere ostati na snazi.
Europska unija već je najavila da će obustaviti ratifikaciju ljetos dogovorenog sporazuma, dok je Indija odlučila odgoditi ranije planirane razgovore o dovršetku nedavnog trgovinskog dogovora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas