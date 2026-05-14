Trump otkrio detalje razgovora s kineskim predsjednikom: "Naručit će ‌200 zrakoplova. Boeing je htio prodati 150"

Kina je pristala naručiti 200 Boeingovih zrakoplova, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Fox News.
Američki ministar financija Scott Bessent ranije je rekao da očekuje objavu o velikoj narudžbi Boeinga u vrijeme Trumpovog posjeta Pekingu, tijekom kojeg je razgovarao s kineskim vođom Xi Jinpingom.
"Jedna od stvari s kojima se danas složio jest da će naručiti 200 zrakoplova. Boeing je htio prodati 150, dobili su 200", navodi Fox News, citirajući Trumpa.
Američki predsjednik otkrio je i neke detalje razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o Iranu i Hormuškom tjesnacu. Prema njegovim riječima, Xi mu je kazao da Kina neće slati vojnu opremu Iranu te da želi da ključni plovni put ostane otvoren.
Xi je rekao da neće dati vojnu opremu Iranu, rekao je Trump ocijenivši da je to "velika izjava".
Američki predsjednik Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping u četvrtak su se u Pekingu složili da Hormuški tjesnac mora „ostati otvoren”, priopćila je ranije Bijela kuća.
„Obje strane suglasne su da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata”, navodi se u priopćenju Bijele kuće.
