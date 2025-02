Trump otpustio glavnog generala, sprema se neviđena reorganizacija američkog vojnog vrha

Podijeli :

Brendan SMIALOWSKI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump je u petak otpustio čelnika Združenog stožera general C.Q. Browna i najavio da će zamijeniti pet drugih visokopozicioniranih dužnosnika u sklopu neviđene reorganizacije američkog vojnog vrha.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social rekao da će za Brownovog nasljednika nominirati umirovljenog generala Dan “Razin” Cainea.

Bivši pilot borbenog zrakoplova F-16, Caine je do 2024. bio zamjenik ravnatelja za vojna pitanja u Središnjoj obavještajnoj agenciji (CIA).

Trump će također zamijeniti čelnicu američke ratne mornarice, admiralicu Lisu Franchetti, kao i zamjenika šefa ratnog zrakoplovstva i glavne vojne suce u vojsci, mornarici i zrakoplovstvu, objavio je Pentagon.

Sve izglednija eskalacija sukoba: “Sumnjamo da bi SAD vojno zaustavio Vučićevu vojsku” Zbog Trumpovog poteza veći rizik od širenja opasne bolesti: “Pitanje je kada će se dogoditi nova epidemija”

Odlukom je unesen dodatan nemir u Pentagon, koji se već priprema za otpuštanja civilnih djelatnika, dramatične izmjene u proračunu i premještanje američkih vojnika prema Trumpovoj novoj vanjskoj politici “America First” (Amerika na prvom mjestu).

Premda se civilno vodstvo Pentagona mijenja sa svakom novom administracijom, uniformirani pripadnici američkih oružanih snaga su apolitični te provode politike demokratskih i republikanskih administracija.

Očekivalo se da će Brown, koji je najviši vojni dužnosnik postao u listopadu 2023., ostati na tom položaju do rujna 2027.

Trump nije objasnio svoju odluku da zamijeni Browna niti je rekao hoće li ostati na položaju dok Senat ne potvrdi njegovu zamjenu.

“Želim zahvaliti generalu Charlesu ‘CQ’ Brownu za njegovih preko 40 godina službe našoj zemlji, uključujući kao trenutni čelnik Združenog stožera. On je divan gospodin i izvanredan vođa te njemu i njegovoj obitelji želim prekrasnu budućnost”, napisao je Trump.

Reuters je u studenom pisao o planovima nadolazeće Trumpove administracije da podijeli masovne otkaze, uključujući Brownu.

Ministar obrane Pete Hegseth je bio skeptičan glede Browna prije nego što je došao na čelo ministarstva s namjerom da ukine programe različitosti, jednakosti i inkluzije u vojsci.

U svojoj najnovijoj knjizi, Hegseth se zapitao bi li Brown došao do tog položaja da nije Afroamerikanac.

“Je li to bilo zbog boje njegove kože? Ili zbog njegovih sposobnosti? Nikada nećemo saznati, no uvijek ćemo sumnjati, što se čini nepravednim prema CQ-u. No, budući da je (svoju) rasu koristio kao jednu od svojih najvećih prednosti, zaista nije bitno”, napisao je u svojoj knjizi “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” objavljenoj 2024.

Brown, bivši pilot borbenih zrakoplova i tek drugi afroamerički časnik koji je postao predsjednik Združenog stožera, podijelio je svoja iskustva u emotivnom videu objavljenom na internetu nakon ubojstva George Floyda 2020.

Bio je na službenom putovanju kada je Trump objavio svoju odluku o njegovoj smjeni.

Nekoliko sati prije Trumpove objave, Brownov službeni korisnički račun na X-u je objavio njegove fotografije s vojnicima na američkoj granici s Meksikom.

“Sigurnost granica je oduvijek bila ključna za obranu naše domovine. Dok se suočavamo s neviđenim sigurnosnim izazovima, pobrinut ćemo se za to da naše snage na granici imaju sve što im je potrebno”, napisao je na društvenoj mreži.

Brownov glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.