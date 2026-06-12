Mirza Čengić umro 20 minuta nakon otpuštanja s Hitne. Majka: Nikoga ne krivim. Samo želim znati što se dogodilo

"Obratili smo se Zavodu za hitnu medicinu. Od vršitelja dužnosti ravnatelja dobili smo odgovor da je postupak utvrđivanja okolnosti još u tijeku. Obratili smo se Vladi, predsjedniku i ministrici zdravstva Hrvatske, ali nitko ne odgovara. Kao da to dijete nije postojalo, nije tamo živjelo, radilo i na kraju preminulo", ispričala je.