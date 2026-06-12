Potresna ispovijest
Mirza Čengić umro 20 minuta nakon otpuštanja s Hitne. Majka: Nikoga ne krivim. Samo želim znati što se dogodilo
Gotovo dva mjeseca nakon smrti 35-godišnjeg Mirze Čengića iz Sarajeva, njegova obitelj i dalje traži odgovore na pitanja na koja, kako tvrde, nitko ne želi dati odgovore.
Mirza Čengić preminuo je 17. travnja ove godine, svega 20 minuta nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije i otpušten kući uz procjenu da nije životno ugrožen te da ne zahtijeva hitno bolničko liječenje. Od tada njegova obitelj pokušava doznati što se toga dana dogodilo i zašto nisu provedene dodatne pretrage.
O životu nakon gubitka sina, potrazi za odgovorima i, kako kaže, šutnji institucija za N1 BiH govorila je njegova majka, Aida Čengić.
"Još uvijek ne vjerujem da se to dogodilo"
Aida Čengić kaže da obitelj ni danas ne može prihvatiti da Mirze više nema.
"Ja još uvijek ne vjerujem. Svake nedjelje odlazimo na groblje i kao da Mirza uopće nije tamo. Jednostavno nikome još nije došlo do svijesti da se to dogodilo, da se više neće pojaviti", rekla je.
Dodaje da joj je jedina želja saznati istinu o tome što se dogodilo.
"Nikoga ne krivim. Samo želim znati što se dogodilo", poručila je.
Mjeseci čekanja bez odgovora
Obitelj se, kaže, obraćala brojnim institucijama u Hrvatskoj, no odgovore još uvijek nije dobila.
"Obratili smo se Zavodu za hitnu medicinu. Od vršitelja dužnosti ravnatelja dobili smo odgovor da je postupak utvrđivanja okolnosti još u tijeku. Obratili smo se Vladi, predsjedniku i ministrici zdravstva Hrvatske, ali nitko ne odgovara. Kao da to dijete nije postojalo, nije tamo živjelo, radilo i na kraju preminulo", ispričala je.
Posebno je, kaže, pogađa izostanak bilo kakvog službenog kontakta.
"Njega više ništa ne može vratiti, ali želim znati što se dogodilo. Neka nazovu, pošalju e-mail, bilo što, samo da kažu što je bilo", istaknula je.
"Pregled je trajao četiri minute, a potom je poslan kući"
Govoreći o dokumentaciji kojom obitelj raspolaže, Aida Čengić navodi da ima podatke o trajanju pregleda.
"Imam zapis da je pregled trajao svega četiri minute. Imam podatak da je imao povišen krvni tlak. Imam i to da su ga poslali kući uz preporuku da se, ako bude potrebe, javi na broj 194. Bez ikakve terapije i bez dodatnih pretraga. Dvadeset minuta kasnije moje je dijete preminulo", rekla je.
Dodaje kako obitelj već gotovo dva mjeseca čeka nalaz obdukcije.
"Ne mogu vjerovati da obdukcija traje dva mjeseca. Sada su godišnji odmori pa će čekanje vjerojatno biti još dulje. Smirilo bi me samo da konačno kažu što se dogodilo", rekla je.
"Ne želim vjerovati da se nešto zataškava"
Na pitanje zabrinjava li je činjenica da gotovo dva mjeseca nitko od nadležnih nije službeno kontaktirao obitelj, kaže da joj je takvo ponašanje teško razumljivo.
"Ne želim ni pomišljati da netko pokušava nešto zataškati. Ali način na koji se ponašaju navodi me na takav zaključak", rekla je.
Naglašava da ne traži ničiju osudu.
"U redu, liječnik je pogriješio. Svi griješimo. Nitko mu neće ništa učiniti. Dovoljno je reći: "Pogriješio sam, žao mi je’, i to je to"", kazal je.
"Nećemo odustati"
Iako nema velika očekivanja od istrage koja je u tijeku, obitelj neće prestati tražiti odgovore.
"Ako u dva mjeseca nisu bili u stanju završiti nalaz obdukcije, ne očekujem mnogo. Ali ovo se neće zaboraviti. Ustrajat ćemo koliko god budemo mogli, samo da saznam što se dogodilo. Njega ništa neće vratiti, ali želim znati istinu", poručuje.
Posebno je boli činjenica da ih nitko iz institucija nije izravno kontaktirao.
"Ako su svi novinari iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine uspjeli doći do nas, mogli su i oni poslati službeni e-mail", kaže.
"Volio je taj grad, a ljudi su voljeli njega"
Govoreći o sinu, Aida Čengić ističe da je Mirza volio mjesto u kojem je radio i ljude s kojima je živio.
"Otišao je zaraditi za sebe. Mogao je i ovdje zaraditi nešto novca, ali toliko je volio biti tamo. Njegovi poslodavci napravili su mu spomen-ploču s fotografijom koja stoji na šanku. Voljeli su ga svi, od najstarijih do najmlađih. Takav je bio", rekla je.
Zbog toga planira sa suprugom ponovno otići u Hrvatsku kako bi zahvalila ljudima koji su bili uz njihova sina.
"Zahvalna sam im dok sam živa zbog toga koliko su ga voljeli i kako su brinuli o njemu. A i on je volio njih", poručuje.
"Samo želim da se ovo više nikome ne dogodi"
Na kraju razgovora poručila je kako njezina borba nije samo potraga za odgovorima o smrti sina.
"Samo neka kažu što se dogodilo i neka se ovakvo nešto više nikome ne dogodi, bez obzira odakle dolazi i tko je. Završili ste medicinski fakultet, položili Hipokratovu zakletvu, učinite nešto. Ne može mladić od 35 godina doći s povišenim tlakom i biti poslan kući", naglasila je.
Prisjećajući se Mirze, kaže da je uvijek bio vedar i nasmijan.
"Uvijek je bio nasmijan. Ne mogu vam opisati kakav je to čovjek bio", zaključila je.
Obitelj Čengić i dalje čeka rezultate obdukcije i službenih istraga, uvjerena da jedino potpuni odgovori mogu donijeti barem dio mira nakon gubitka sina.
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