Odbor za financije dao pozitivno mišljenje o Žigmanu za guvernera HNB-a

Žigman je naglasio kako se pri tome ne smiju stvarati nerealna očekivanja da nacionalna središnja banka unutar europodručja može sama riješiti problem inflacije. Istaknuo je dva pravca djelovanja HNB-a u borbi protiv inflacije - kroz Europsku središnju banku, gdje treba ukazivati na probleme manjih ekonomija kao što je naše, te kroz kreditne kanale, makrobonitetne mjere da se "smanji pritisak agregatne potražnje, koja je počela biti glavni pokretač inflacije".