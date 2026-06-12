Preminuo proslavljeni britanski umjetnik David Hockney

Kao student umjetnosti u sjevernom engleskom gradu Bradfordu – gdje je rođen od oca koji je radio kao računovodstveni službenik i pobožne majke metodistice - Hockney se bunio protiv konvencija. Davao je naslove svojim apstraktnim slikama poput "Going to be a Queen for Tonight" i "Doll Boy" u doba kada je homoseksualnost bila kažnjiva zatvorom.