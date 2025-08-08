Trump pokušava opravdati agresivne racije: Slučaj stigao na Vrhovni sud

Sutkinja okružnoga suda Maame Frimpong složila se s tom tvrdnjom, presudivši da agenti svojim djelovanjem najvjerojatnije krše ustav. Izdala je privremenu mjeru kojom se traži da agenti prestanu zaustavljati ili uhićivati ljude na temelju rasne i etničke pripadnosti, jezika te prisutnosti na određenom mjestu, kao što su autopraonice ili reciklažna dvorišta ili vrsti posla jer nijedan od tih faktora sam po sebi ne može značiti "razumnu sumnju" koja bi upućivala na to da je riječ o ilegalnom migrantu.