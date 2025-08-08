Trump pokušava opravdati agresivne racije: Slučaj stigao na Vrhovni sud

Američki predsjednik Donald Trump obratio se Vrhovnom sudu pokušavajući opravdati agresivnost agenata u racijama kojima je cilj otkrivanje imigranata, nakon što je savezna sutkinja u Los Angelesu presudila da agenti ne smiju pojedince procjenjivati na temelju rase ili jezika.
Ministarstvo pravosuđa pozvalo je Vrhovni sud da ukine tu odluku kojom se agentima privremeno zabranjuje da presreću ili uhićuju osobe bez "razumne sumnje" u to da su u zemlji ilegalno, oslanjajući se isključivo na njihovu rasnu ili etničku pripadnost ili činjenicu da govore španjolski ili engleski s akcentom.
"Zabrana okružnog suda predstavlja snažno upletanje u savezna nastojanja na području koje je veće i gušće naseljeno od mnogih okruga i koje je postala veliki epicentar imigracijske krize", napisalo je Ministarstvo pravosuđa u podnesku.
Trump je pobijedio na predsjedničkim izborima obećavši rekordan broj deportacija. Racije kojima je cilj otkrivanje imigranata koje provodi njegova administracija, uključujući i Los Angeles, izazvala je paniku u imigrantskim zajednicama kao i raširene prosvjede te izazvala niz tužbi za agresivnu taktiku koju provode maskirani i naoružani savezni agenti.
U svibnju je viši Trumpov pomoćnik i tvorac njegove imigracijske agende Stephen Miller pozvao čelnike imigracijske i carinske službe da ubrzaju deportacije, postavivši kao cilj 3000 uhićenja na dan.
Skupina osoba latinoameričkoga podrijetla uhićena u racijama, među kojima su bili i američki državljani, podignula je u srpnju tužbu protiv dužnosnika administracije na saveznom sudu u Los Angelesu. Jedan od tužitelja, Jason Gavidia tvrdio je da su agenti grubo postupali prema njemu te da mu nisu vjerovali da je američki državljanin ispitujući ga u kojoj je bolnici rođen. U tužbi se kaže da nekritične racije, ispitivanja i uhićenja krše 4. amandman američkoga ustava.
Sutkinja okružnoga suda Maame Frimpong složila se s tom tvrdnjom, presudivši da agenti svojim djelovanjem najvjerojatnije krše ustav. Izdala je privremenu mjeru kojom se traži da agenti prestanu zaustavljati ili uhićivati ljude na temelju rasne i etničke pripadnosti, jezika te prisutnosti na određenom mjestu, kao što su autopraonice ili reciklažna dvorišta ili vrsti posla jer nijedan od tih faktora sam po sebi ne može značiti "razumnu sumnju" koja bi upućivala na to da je riječ o ilegalnom migrantu.
