Trump potpisao proglas o povlačenju iz međunarodnih organizacija

SAD se povlači iz više od 65 međunarodnih organizacija, objavila je u srijedu Bijela kuća.
Donald Trump potpisao je proglas kojim se Sjedinjene Američke Države povlače iz 35 međunarodnih organizacija koje nisu dio Ujedinjenih naroda te iz 31 tijela UN-a koja, kako je navedeno u priopćenju Bijele kuće, „djeluju suprotno nacionalnim interesima SAD-a“, prenosi Guardian.
Revizija svih međunarodnih organizacija
Nije navedeno o kojim je organizacijama riječ, ali je rečeno da promiču „radikalne klimatske politike, globalno upravljanje i ideološke programe koji su u suprotnosti s američkim suverenitetom i gospodarskom snagom”.
Navodi se da je taj potez rezultat revizije svih međunarodnih međuvladinih organizacija, konvencija i ugovora čija je članicax ili potpisnica Sjedinjene Američke Države, prema Reutersu.
„Ova povlačenja okončat će financiranje američkih poreznih obveznika i uključenost SAD-a u entitete koji unapređuju globalističke agende nauštrb američkih prioriteta ili se važnim pitanjima bave neučinkovito ili nedovoljno učinkovito, zbog čega je novac američkih poreznih obveznika bolje usmjeriti na druge načine za potporu relevantnim ciljevima”, priopćila je Bijela kuća.
Od početka svog drugog mandata prije godinu dana, Trump je nastojao drastično smanjiti američko financiranje Ujedinjenih naroda, okončao je angažman SAD-a u Vijeću UN-a za ljudska prava, produžio obustavu financiranja palestinske agencije za pomoć UNRWA te napustio kulturnu agenciju UN-a UNESCO. Također je najavio planove za povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog klimatskog sporazuma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
