Trump potpisao proglas o povlačenju iz međunarodnih organizacija

Od početka svog drugog mandata prije godinu dana, Trump je nastojao drastično smanjiti američko financiranje Ujedinjenih naroda, okončao je angažman SAD-a u Vijeću UN-a za ljudska prava, produžio obustavu financiranja palestinske agencije za pomoć UNRWA te napustio kulturnu agenciju UN-a UNESCO. Također je najavio planove za povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog klimatskog sporazuma.