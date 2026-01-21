Trump pozvao papu Lava u Odbor za mir

Papa Lav nalazi se među svjetskim čelnicima koji su pozvani da se pridruže tzv. Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je u srijedu kardinal Pietro Parolin, visoki diplomatski dužnosnik Vatikana.
Lav, prvi američki papa i kritičar nekih Trumpovih politika još razmatra poziv, rekao je.
"Papa je primio poziv i razmatramo što učiniti", kazao je Parolin novinarima. "Vjerujem da će nam trebati malo vremena za razmatranje prije nego što damo odgovor."
Cilj Odbora u početku je bio okončanje sukoba u Gazi, no Trump je rekao da će imati puno širi djelokrug i da će rješavati sukobe na globalnoj razini.
Dok su neke zemlje, poput Izraela i Egipta, spremno prihvatile poziv, brojne druge izrazile su oprez, a diplomati upozoravaju da bi to moglo naštetiti radu Ujedinjenih naroda.
Katolički poglavar rijetko se pridružuje međunarodnim odborima
Vatikanski ured za tisak nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o Parolinovim izjavama.
Lav, koji je pokazao čvrst, ali istodobno i miran diplomatski stil otkako je izabran za papu prošlog svibnja, nekoliko je puta osudio uvjete u kojima u Gazi žive Palestinci.
Papa, vjerski poglavar 1,4 milijarde katolika u svijetu, rijetko se pridružuje međunarodnim odborima.
Vatikan ima opsežnu diplomatsku službu i stalni je promatrač u Ujedinjenim narodima te često sudjeluje u raspravama.
