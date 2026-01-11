Trump prijeti Kubi: "Više neće biti nafte ni novca - nula!"

Američke obavještajne službe prikazale su sumornu sliku kubanske ekonomske i političke situacije, ali njihove procjene ne idu posve u prilog Trumpovu predviđanju po kojemu je otok "spreman na kolaps", izvijestio je Reuters u subotu, pozivajući se na informacije dobivene od triju izvora upoznatih s povjerljivim procjenama.