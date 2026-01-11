Trump prijeti Kubi: "Više neće biti nafte ni novca - nula!"

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je predložio Kubi da se dogovori s Washingtonom jer ta otočna država više neće primati ni naftu ni novac od Venezuele.
Venezuela je najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države.
"VIŠE NEĆE BITI NAFTE ILI NOVCA ZA KUBU - NULA! Iskreno predlažem da postignu dogovor PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO", napisao je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.
"Dugi niz godina Kuba je živjela od velikih količina NAFTE i NOVCA iz Venezuele", dodao je Trump.
Američke obavještajne službe prikazale su sumornu sliku kubanske ekonomske i političke situacije, ali njihove procjene ne idu posve u prilog Trumpovu predviđanju po kojemu je otok "spreman na kolaps", izvijestio je Reuters u subotu, pozivajući se na informacije dobivene od triju izvora upoznatih s povjerljivim procjenama.
CIA smatra da su ključni sektori kubanskog gospodarstva, poput poljoprivrede i turizma ozbiljno opterećeni čestim nestancima struje, američkim trgovinskim sankcijama i ostalim problemima.
Potencijalni gubitak uvoza nafte i druge podrške od Venezuele, desetljećima ključnoga kubanskog saveznika, mogao bi otežati upravljanje administraciji koja vlada Kubom otkako je Fidel Castro predvodio revoluciju protiv američkog saveznika, vojnog diktatora Fulgencija Batiste 1959. godine.
Za Kubu je gubitak venezuelske nafte poguban. Između siječnja i studenoga prošle godine Venezuela je na otok slala u prosjeku 27.000 barela dnevno, pokrivajući otprilike 50 posto kubanskih potreba, pokazuju podaci venezuelska državne naftne tvrtke PDVSA i ostali dokumenti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
