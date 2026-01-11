Izraelske sigurnosne službe savjetovale šutnju o prosvjedima u Iranu: "Legitimirat ćete iranski narativ"

„Pitanje je tko će biti moralni svjetionik koji će pomoći da se to dogodi i oblikovati druge režime“, rekao je. „Država Izrael, s kapacitetom da postane regionalna sila, ili američki interesi koji su nam govorili ‘ne’ kada je Iran već bio na koljenima“, dodao je, referirajući se na izravni sukob Irana i Izraela u lipnju prošle godine.