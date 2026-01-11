nisu poslušali
Izraelske sigurnosne službe savjetovale šutnju o prosvjedima u Iranu: "Legitimirat ćete iranski narativ"
Izraelske društvene mreže ispunile su se otvorenim pozivima na rušenje iranske vlade, dok se prosvjedi šire Islamskom Republikom, a vlasti su uvele gotovo potpunu internetsku blokadu.
Iako je izraelsko političko vodstvo uglavnom ostalo suzdržano u vezi s demonstracijama, bivši izraelski dužnosnici, komentatori i aktivisti otvoreno su slavili mogućnost rušenja vlasti u Teheranu, prikazujući nemire kao povijesnu priliku, piše Middle East Eye.
Prema izvješćima izraelskih medija, sigurnosne službe savjetovale su političare da ne komentiraju prosvjede, upozoravajući da bi javne izjave mogle prouzročiti „značajnu štetu“ jer bi legitimirale iranski narativ da su nemiri orkestrirani od strane Izraela i Sjedinjenih Država.
Unatoč tim upozorenjima, bivši krajnje desni zastupnik Knesseta Moshe Feiglin napisao je na X-u da će „prije ili kasnije režim u Iranu pasti“, tvrdeći da je ključno pitanje tko će oblikovati poredak nakon Islamske Republike.
„Pitanje je tko će biti moralni svjetionik koji će pomoći da se to dogodi i oblikovati druge režime“, rekao je. „Država Izrael, s kapacitetom da postane regionalna sila, ili američki interesi koji su nam govorili ‘ne’ kada je Iran već bio na koljenima“, dodao je, referirajući se na izravni sukob Irana i Izraela u lipnju prošle godine.
Desničarski izraelski aktivist Yoseph Haddad također je pozdravio prosvjede, podijelivši fotografiju sebe s pristašama bivše iranske monarhije.
„Ako Bog da, uskoro ćemo moći mahati ovim dvjema zastavama zajedno, jednu uz drugu, u Teheranu“, napisao je, misleći na izraelsku zastavu i iransku trobojnicu iz razdoblja prije 1979. godine.
„Naši će narodi ponovno moći živjeti u istinskom suživotu kada islamski režim u Iranu bude bačen na smetlište povijesti“, dodao je Haddad.
Drugi izraelski komentatori opisivali su prosvjede u izrazito ekonomskim terminima, nazivajući Iran „uspavanim energetskim i mineralnim divom“ s golemim zalihama plina i minerala.
Jedan popularni desničarski profil sugerirao je da bi se strana intervencija mogla opravdati radi pristupa iranskim resursima, napisavši da bi odlučujući trenutak mogao zahtijevati „malo vojne pomoći“ u zamjenu za buduće gospodarske koristi. Takve izjave odražavaju dugogodišnje izraelske i zapadne rasprave o strateškoj vrijednosti Irana, iako prosvjednici unutar zemlje inzistiraju da su njihovi zahtjevi ukorijenjeni u ekonomskom opstanku i političkom dostojanstvu, a ne u geopolitici.
Lijevo orijentirani Izraelci, međutim, izrazili su solidarnost s prosvjednicima, upozoravajući pritom na pokušaje instrumentalizacije ustanka ili romantiziranja autoritarnih alternativa.
„Vrlo je teško opisati raspon emocija“ koje su izazvale slike iz Irana, napisala je izraelska novinarka Orly Noy na Facebooku.
„Nadu koju si tako dugo nisam dopuštala gajiti, da bih možda jednog dana ponovno mogla posjetiti svoju domovinu“, napisala je Noy, prije nego što je upozorila na rastuću potporu iranskom bivšem prijestolonasljedniku u egzilu, Rezi Pahlaviju, među izraelskom i dijasporskom publikom.
Noy je kritizirala ono što je opisala kao agresivnost i netoleranciju Pahlavijevih pristaša na internetu, rekavši da njihovo ponašanje izaziva zabrinutost oko prirode bilo kakve političke alternative sadašnjem režimu.
Drugi lijevo orijentirani izraelski aktivist napisao je da je, iako je njegovo „srce uz prosvjednike“, vjerojatno da bi Izrael potražio novog regionalnog neprijatelja ako Iran više ne bi mogao igrati tu ulogu.
Takva promjena, upozorio je, mogla bi pomoći Izraelu da i dalje prikazuje postupanje prema Palestincima kao samoobranu, ukazujući na rastuće napetosti s Turskom i slom napora za normalizaciju odnosa sa Saudijskom Arabijom.
Eskalacija prosvjeda
Unutar Irana, prosvjedi koji su započeli prije gotovo dva tjedna zbog rasta cijena osnovnih životnih namirnica prerastali su u šire demonstracije protiv političkog sustava.
Nemiri su se proširili na više gradova, a prosvjednici su skandirali slogane poput „smrt diktatoru“, izravno ciljajući vrhovnog vođu Alija Hamneija. Kao odgovor, vlasti su uvele i opsežnu internetsku blokadu, taktiku koja je korištena i tijekom prethodnih pobuna kako bi se ograničila mobilizacija.
Iranski dužnosnici također su umanjivali razmjere nemira i prikazivali prosvjednike kao nasilne vandale koji djeluju po nalogu stranih sila. Prošlog tjedna bivši američki državni tajnik Mike Pompeo napisao je na X-u: „Sretna Nova godina svakom Irancu na ulicama. I također svakom agentu Mossada koji hoda uz njih.“
U televizijskom obraćanju u petak, Hamenei je odbacio prosvjede kao beznačajne i optužio Sjedinjene Države da iskorištavaju situaciju.
„Ruke američkog predsjednika umrljane su krvlju više od tisuću Iranaca“, rekao je, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Govoreći o materijalnoj šteti tijekom prosvjeda u Teheranu, Hamnei je dodao: „Skupina vandala uništila je zgradu koja pripada njima samima kako bi udovoljili američkom predsjedniku.“
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponovio je te tvrdnje tijekom posjeta Libanonu, optužujući SAD i Izrael da potiču nemire kako bi destabilizirali Islamsku Republiku.
Iransko gospodarstvo teško je pogođeno godinama sankcija predvođenih SAD-om, visokom inflacijom i naglim padom vrijednosti valute, zbog čega se veliki dijelovi stanovništva bore osigurati osnovne životne potrebe.
