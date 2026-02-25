Trump proglasio "zlatno doba" Amerike

Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u utorak je proglasio „zlatno doba Amerike”.
„Naša nacija se vratila veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, rekao je Trump na početku svog obraćanja u Kongresu.
„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem hvali ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij.
Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim”.
Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, piše agencija dpa.
Obraćanje slijedi svega nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključne carinske politike predsjednika Trumpa. Taj pravosudni poraz ostavio je globalne trgovinske partnere u neizvjesnosti dok pokušavaju procijeniti daljnje posljedice takve odluke.
