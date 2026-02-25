Oglas

GOVOR O STANJU NACIJE

Trump proglasio "zlatno doba" Amerike

author
Hina
|
25. velj. 2026. 06:17
reuters
Kenny Holston/The New York Times via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru o stanju nacije u utorak je proglasio „zlatno doba Amerike”.

Oglas

„Naša nacija se vratila veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikad prije”, rekao je Trump na početku svog obraćanja u Kongresu. 

„Ovo je zlatno doba Amerike”, nastavio je republikanac govor u kojem hvali ono što smatra postignućima svoje vlade, od rekordnih burzovnih indeksa, niskih cijena goriva, do sprječavanja ulaska fentanila na američki teritorij. 

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim”.

Ovogodišnji govor o stanju nacije održava se u iznimno značajnoj godini za Sjedinjene Države koje u srpnju obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, piše agencija dpa.

Obraćanje slijedi svega nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio ključne carinske politike predsjednika Trumpa. Taj pravosudni poraz ostavio je globalne trgovinske partnere u neizvjesnosti dok pokušavaju procijeniti daljnje posljedice takve odluke.

Teme
donald trump govor o stanju nacije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ