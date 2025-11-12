Trump progovorio o novim Epsteinovim porukama: Demokrati žele skrenuti pozornost

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se prvi put nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.
"Demokrati ponovno pokušavaju izvući ovu podvalu jer će učiniti sve kako bi skrenuli pozornost s toga koliko su loše postupili oko zatvaranja vlade i mnogih drugih pitanja. Samo bi vrlo loš ili glup republikanac nasjeo na tu zamku", napisao je na svom Truth Socialu pa dodao:
"Demokrati su našu zemlju koštali bilijun i pol dolara nedavnim postupcima nasilnog zatvaranja, dok su istovremeno mnoge doveli u opasnost i trebali bi za to platiti poštenu cijenu. Ne smije biti skretanja pozornosti na Epsteina ili bilo što drugo, a svi uključeni republikanci trebaju se usredotočiti isključivo na ponovno otvaranje naše zemlje i ispravljanje goleme štete koju su počinili demokrati!"
Takozvani Epsteinovi dosjei obuhvaćaju veliku količinu dokumenata prikupljenih tijekom kaznenih istraga protiv Epsteina. Bijela kuća je optužila demokrate da su danas selektivno objavili dio materijala kako bi "iskrivili činjenice i pokušali okaljati predsjednika Trumpa".
