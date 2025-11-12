Oglas

Trump progovorio o novim Epsteinovim porukama: Demokrati žele skrenuti pozornost

author
N1 Info
|
12. stu. 2025. 22:18
afp, donald trump
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se prvi put nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

"Demokrati ponovno pokušavaju izvući ovu podvalu jer će učiniti sve kako bi skrenuli pozornost s toga koliko su loše postupili oko zatvaranja vlade i mnogih drugih pitanja. Samo bi vrlo loš ili glup republikanac nasjeo na tu zamku", napisao je na svom Truth Socialu pa dodao:

"Demokrati su našu zemlju koštali bilijun i pol dolara nedavnim postupcima nasilnog zatvaranja, dok su istovremeno mnoge doveli u opasnost i trebali bi za to platiti poštenu cijenu. Ne smije biti skretanja pozornosti na Epsteina ili bilo što drugo, a svi uključeni republikanci trebaju se usredotočiti isključivo na ponovno otvaranje naše zemlje i ispravljanje goleme štete koju su počinili demokrati!"

Jeffrey Epstein
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Takozvani Epsteinovi dosjei obuhvaćaju veliku količinu dokumenata prikupljenih tijekom kaznenih istraga protiv Epsteina. Bijela kuća je optužila demokrate da su danas selektivno objavili dio materijala kako bi "iskrivili činjenice i pokušali okaljati predsjednika Trumpa".

Teme
demokrati donald trump jeffrey epstein republikanci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

