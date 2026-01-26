Oglas

slaže s guvernerom Minnesote

Trump promijenio mišljenje po pitanju ubojstava ICE-a

author
Hina
|
26. sij. 2026. 21:29
Donald Trump
Jessica Koscielniak/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je "na sličnoj valnoj duljini" s demokratskim guvernerom Minnesote Timom Walzom, nakon što su službenici Imigracijske i carinske službe (ICE) usmrtili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi.

Iznenađujući komentari Trumpa na društvenim mrežama mogli bi ukazivati ​​na deeskalaciju njegove antimigrantske agende.

Walz i drugi demokratski čelnici žestoko su se protivili Trumpovu ratu protiv imigracije, opisujući ga kao nezakonitu invaziju koja ugrožava javnu sigurnost.

Trump je prošloga mjeseca pak optuživao Walza za nesposobnost jer nije zaustavio aferu vezanu uz socijalnu skrb u Minnesoti.

Trump je ranije izjavio da će poslati Toma Homana, dužnosnika Bijele kuće koji je zadužen za imigraciju, da surađuje s lokalnim dužnosnicima nakon što su imigracijski agenti u subotu u Minneapolisu ubili 37-godišnjeg Alexa Prettija tijekom sukoba s prosvjednicima.

Dok su drugi visoki Trumpovi dužnosnici Prettija okarakterizirali kao "domaćeg terorista", Homan nije javno govorio o incidentu. U izjavi, Trump je rekao da Homan "nije bio uključen u obračun u Minnesoti, ali poznaje mnoge ljude tamo".

Teme
Donald Trump Minnesota

