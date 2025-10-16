ANALIZA
Tomahawk projektili za Kijev: Hoće li donijeti rat ili mir?
Isporuka američkih dalekometnih, vrlo preciznih krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, o čemu se već neko vrijeme razgovara, mogla bi biti finalizirana na sastanku Trump - Zelenski. Što bi to značilo za Moskvu?
Donald Trump sve glasnije izražava nezadovoljstvo zbog Vladimira Putina i njegova odbijanja da okonča rat u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi Trumpa opet posjetiti u petak. Isporuka američkih dalekometnih, vrlo preciznih krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, o čemu se već neko vrijeme razgovara, mogla bi biti finalizirana na tom sastanku. Što bi to značilo za Moskvu?
Upozoravajući metak iz Washingtona
Trump računa na odvraćajući učinak same mogućnosti isporuke dalekometnih raketa, komentira politolog Vadym Denysenko u Facebook objavi koju je prenio Glavkom (Ukrajina), a prenosi Kyiv Post.
"Izgleda da u Washingtonu vjeruju kako bi sama Putinova bojazan od upotrebe Tomahawka mogla imati učinka. Ionako Tomahawci nisu toliko usmjereni protiv Ukrajine koliko predstavljaju upozorenje: ako pokušate poduzeti vojne akcije protiv zemalja NATO-a, možete očekivati barem uništenje cijele svoje infrastrukture za izvoz nafte. A Rusi znaju da nemaju čime tome uzvratiti.“
Trump mora osigurati da to ne ostane samo simboličan čin, piše The Times (Ujedninjeno Kraljestvo):
"Američke zalihe Tomahawka, iako znatne — oko 4.000 komada — nisu beskonačne. Sa slabom proizvodnjom, američki zapovjednici neće rado odvajati previše takvih raketa, s obzirom na njihovu korisnost u napadima na terorističke ciljeve i stalnu prijetnju velikog rata s Kinom oko Tajvana. Ipak, gospodin Trump trebao bi iskoristiti svoju moć kako bi Ukrajini osigurao dovoljno raketa da zadaju glavobolju ruskim protuzračnim obranama, prisiljavajući ih da se razrijede. Nekolicina simboličnih komada neće mnogo pomoći.“
Krstareće rakete potrebne da se okonča "deveti rat“
Trump sada mora vršiti pritisak na Rusiju naoružavanjem Ukrajine, poziva Corriere della Sera (Italija):
"Donald Trump tvrdi da je upravo ‘okončao osmi rat’, onaj na Bliskom istoku. Sada je spreman okončati i deveti, između Moskve i Kijeva. ... Jasno je da Amerika nema isti utjecaj na Rusiju kao što ima na Izrael. Međutim, mogla bi učiniti puno više. Ali za to bi Trump morao prihvatiti plan koji je izradio Zelenski: ojačati vojni otpor na terenu uz povećanje napada na naftne i gorivne depove te rafinerije sirove nafte na ruskom teritoriju. Upravo za to služe Tomahawci.“
Rat bi mogao doći u Rusiju
Putin bi na kraju mogao skupo platiti odbijanje Trumpovih ponuda, piše Der Standard (Austrija):
„‘Nemate karte’ za postavljanje zahtjeva, rekao je Trump Zelenskom na skandaloznom sastanku u Bijeloj kući krajem veljače. Ovaj petak susrest će se opet na istom mjestu. I Trump će imati priliku, kao i tada, predati Zelenskom karte u obliku krstarećih raketa Tomahawk dometa 2.500 kilometara. To bi moglo vratiti rat koji je započela i produžila Rusija natrag u Rusiju. Na Bliskom istoku Trump je pokazao da je spreman odigrati jaku kartu. Odbijanje Trumpovih nastojanja da osigura mirovni sporazum u Ukrajini moglo bi Putina skupo stajati.“
