"ŽELIMO DA RAT ZAVRŠI"
Trump: SAD i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da Sjedinjene Države nastavljaju dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom te i s Ukrajinom i s Rusijom radi na tome da rat privede kraju.
Oglas
Reuters i drugi mediji izvijestili su da su američki dužnosnici Ukrajini zaprijetili prekidom razmjene obavještajnih podataka i prodaje oružja ako ne obustavi napade na ruske rafinerije.
"Pomažemo im i dijelimo obavještajne podatke s njima", rekao je Trump novinarima. "Želimo da se rat završi, tako da radimo s njima i Rusijom da rat privedemo kraju."
Trump je rekao da i ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da se završi rat, "no da je puno mržnje među njima i da ne znaju kako doći do te točke."
O sporazumu za dizel: To nije za nas, to se šalje u svijet
Trumpa su novinari također pitali o sporazumu koji se tiče ruskog dizela, a koji je izavao kritike američkih zastupnika iz obiju stranaka koji tvrde da sporazum krši američka ograničenja na uvoz ruskih energenata nametnuta Moskvi zbog invazije Ukrajine.
Trump nije izravno odgovorio na pitanje hoće li Rusija iskoristiti profit od sporazuma o izvozu dizela za kupnju još bombi. "To je dogovor o dizelu, to nije za nas. To se šalje u svijet, nije za nas."
Američki predsjednik je nekoliko puta okrivio ukrajinske napade za oštar rast cijena dizela u SAD-u ove godine.
U petak je objavio sporazuma kojim su ukinute američke sankcije na izvoz ruskog dizela kako bi se Rusiji omogućila isporuka gotovo dva milijuna metričkih tona dizela, u nastojanju da se snize cijene goriva u SAD-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas