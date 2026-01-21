Trump se ipak sutra sastaje sa Zelenskim: "Ako ne postignu dogovor, glupi su"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Davosu sastati u četvrtak, a ne u srijedu kako je prethodno bio najavio.
"Mislim da je to sutra", rekao je američki predsjednik novinaru koji ga je zamolio da precizira datum sastanka, nakon što je ukrajinsko predsjedništvo objavilo da se Volodimir Zelenski u srijedu nalazi u Kijevu, a ne u Švicarskoj.
Američki predsjednik rekao je i da misli da "smo razumno blizu" dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.
"Vjerujem da su oni sada u fazi u kojoj se mogu složiti i postići dogovor. A ako to ne učine, glupi su", rekao je Trump, misleći pritom na ruske i ukrajinske čelnike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
