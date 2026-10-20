Trump se obrušio na političke protivnike:„Nećemo dopustiti da se to dogodi ovoj zemlji”

Kansas, konzervativna savezna država na Srednjem zapadu koju je Trump 2024. osvojio s prednošću od 16 postotnih bodova, nije izabrala demokrata u američki Senat već 94 godine. Republikanski senator Roger Marshall, kojemu je ovo prvi mandat, vodi neizvjesnu utrku s demokratskim kandidatom Adamom Hamiltonom, pastorom velike metodističke crkve, koji se protivi Trumpovoj carinskoj politici i onome što naziva predsjednikovim „nepredvidivim vodstvom“.