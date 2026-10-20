zakuhavanje u kampanji
Trump se obrušio na političke protivnike:„Nećemo dopustiti da se to dogodi ovoj zemlji”
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je iskoristio nasilne nemire u Francuskoj kao argument protiv demokrata, nastojeći obraniti republikansko senatorsko mjesto u Kansasu, koje republikanci dugo drže, ali su u opasnosti da ga izgube u korist političkih protivnika.
Trumpov predizborni skup u znak potpore republikanskom senatoru Rogeru Marshallu bio je njegov najnoviji nastup u konzervativnim saveznim državama, gdje se republikanski kandidati nalaze u defenzivi zbog nezadovoljstva birača ratom u Iranu i rastom cijena.
„Volim vas, stanovnici Kansasa, ali ovdje sam zbog čovjeka koji se zove Roger Marshall”, rekao je Trump.
U novom dijelu svojega predizbornog govora Trump je ukazao na masovne prosvjede u Francuskoj kao scenarij koji bi mogao zahvatiti i Sjedinjene Države ako republikanci ne pobijede. Pritom nije iznio nikakve dokaze za tu tvrdnju.
Francuska je posljednjih dana svjedočila nekima od najtežih nemira u posljednjih nekoliko godina, nakon što su se veliki prosvjedi zbog troškova života i nedostatnog financiranja javnih usluga pretvorili u nerede i pljačke.
I sam Trump suočava se s poteškoćama u nastojanju da robu i usluge u Sjedinjenim Državama učini cjenovno pristupačnijima.
U govoru se poslužio protuimigrantskom i protumuslimanskom retorikom, kakvu je koristio i tijekom svojih predsjedničkih kampanja.
„Nećemo dopustiti da se to dogodi ovoj zemlji”, rekao je. „Kada vidite zapaljene crkvene tornjeve i požare koji bjesne u Francuskoj, sjetite se da je to ono što radikalni ‘Dumokrati’ žele učiniti Americi.”
Trump se ruga demokratima nazivajući ih „Dumokratima”.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava više su puta tijekom godina kritizirale Trumpovu retoriku, kojom je napadao i ismijavao imigrante i pripadnike etničkih manjina. Organizacije za građanska prava upozoravaju da takva retorika normalizira diskriminatorne stavove prema tim zajednicama.
Kansas, konzervativna savezna država na Srednjem zapadu koju je Trump 2024. osvojio s prednošću od 16 postotnih bodova, nije izabrala demokrata u američki Senat već 94 godine. Republikanski senator Roger Marshall, kojemu je ovo prvi mandat, vodi neizvjesnu utrku s demokratskim kandidatom Adamom Hamiltonom, pastorom velike metodističke crkve, koji se protivi Trumpovoj carinskoj politici i onome što naziva predsjednikovim „nepredvidivim vodstvom“.
„Želi da se kajete što ste rođeni bijeli“, rekao je Trump o Hamiltonu.
Marshall je u govoru na predizbornom skupu u prvi plan stavio pitanja kulturnih vrijednosti, poput zaustavljanja „radikalnog islama“. Hamiltona je nazvao „previše woke“ za Kansas jer podupire parade ponosa, što je publika popratila glasnim negodovanjem.
„Trebamo nekoga tko zna razvrstavati junice i volove“, rekao je Marshall.
Hamiltonov predizborni stožer nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Trump je usred 32-dnevne predizborne kampanje tijekom koje često posjećuje područja u kojima je na prethodnim izborima uvjerljivo pobijedio i u kojima ima snažnu potporu.
Jedan republikanski dužnosnik upoznat s Trumpovom strategijom za međuizbore rekao je da je predsjednikova usmjerenost na ruralne dijelove zemlje odgovor na rezultate internih anketa koji pokazuju da Trumpu slabi potpora među muškarcima do 55 godina u tim područjima. Riječ je o skupini birača koja je imala ključnu ulogu u Trumpovoj pobjedi na predsjedničkim izborima prije dvije godine.
Prema najnovijoj anketi Reutersa i Ipsosa, objavljenoj u ponedjeljak, 31 posto Amerikanaca odobrava Trumpov rad na mjestu predsjednika, što je najniža razina potpore zabilježena u njegovom mandatu.
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