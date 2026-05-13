Trump: Zatvorite ih sve zbog izdaje, veleizdaje i zavjere. Ali, prvo Baracka Obamu

Obama je kritizirao Trumpa jer je ovaj podijelio rasistički video na kojem su on i Michelle Obama prikazani kao majmuni. "Uvijek se uvrijedim kada se moja žena i djeca uvuku u stvari, jer oni to nisu izabrali... To je stav za koji bih očekivao da će mariti čak i ljudi čiju politiku duboko odbacujem. Nikada ne bih na taj način govorio o nečijoj obitelji", poručio je Obama za The New Yorker.