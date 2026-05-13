Trump: Zatvorite ih sve zbog izdaje, veleizdaje i zavjere. Ali, prvo Baracka Obamu

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je usred noći na svojoj društvenoj mreži Truth Social nove napade na bivšeg predsjednika Baracka Obamu.
U jednoj je večeri i noći imao više od 50 objava, uključujući i napad na jednog od svojih prethodnika u Bijeloj kući, Obamu. U jednoj je objavi nazvao Obamu, 44. američkog predsjednika "najdemonskijom silom" u američkoj politici u desetljećima, piše Unilad.
"Uhitite ih sve. Kaznite ih sve. Zatvorite ih sve zbog izdaje, veleizdaje i pobunjeničke zavjere za rušenje vlade Sjedinjenih Država. Ali prvo Baracka Obamu", napisao je.
Podijelio je i objavu pokreta MAGA u kojoj se navodi da je Obama izmislio dokaze da se Rusija miješala u predsjedničke izbore 2016., što je dovelo do Trumpove pobjede. "Uhitite Obamu izdajnika", pisalo je.
Mnoge druge Trumpove objave na Truth Social ponavljale su nedokazane tvrdnje da je Obama koristio savezne agencije kako bi špijunirao Trumpa prije izbora 2016., koje je sadašnji predsjednik opisao kao "najveći politički zločin u američkoj povijesti".
Njegove objave bizarno su dijelile vijesti koje su, čini se, iz prošle godine, fokusirajući se na američku direktoricu Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard koja je objavila izvješće iz 2020. za koje je tvrdila da pokazuje da Obama stoji iza tvrdnji da se Rusija miješala u izbore 2016. u pokušaju diskreditiranja Trumpa.
Obama je u to vrijeme te tvrdnje nazvao "bizarnima" i "slabim pokušajem odvraćanja pažnje".
Govoreći ranije ove godine o Obami na večeri prikupljanja sredstva Nacionalnog republikanskog kongresnog odbora, Trump je rekao: "Podijelio je ovu naciju. Bio je loš predsjednik. Najgori predsjednik u povijesti bio je Biden. Ali, Obama je bio užasan predsjednik".
Obama je kritizirao Trumpa jer je ovaj podijelio rasistički video na kojem su on i Michelle Obama prikazani kao majmuni. "Uvijek se uvrijedim kada se moja žena i djeca uvuku u stvari, jer oni to nisu izabrali... To je stav za koji bih očekivao da će mariti čak i ljudi čiju politiku duboko odbacujem. Nikada ne bih na taj način govorio o nečijoj obitelji", poručio je Obama za The New Yorker.
