Obama: Netanyahu je i mene nagovarao na rat s Iranom, sad je dobio što je htio

Barack Obama izjavio za časopis New Yorker da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu „dobio ono što je htio”
Bivši američki predsjednik Barack Obama upozorio je da SAD riskira izazvati katastrofalnu globalnu štetu ako njegovi čelnici napuste temeljne ljudske vrijednosti, neizravno reagirajući na prijetnju predsjednika Donalda Trumpa da Iranu prijeti uništenje ako se ne preda, prema intervjuu objavljenom u ponedjeljak, prenosi Anadolu.
"Moja procjena bila je točna"
„Vjerujem da američko vodstvo, kako ga predstavlja predsjednik Sjedinjenih Država, mora odražavati osnovno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu i pristojnosti, ne samo unutar naših granica nego i izvan njih”, rekao je Obama u profilu u časopisu New Yorker pod naslovom „Barack Obama razmatra svoju ulogu u doba Trumpa”.
Dovodeći u pitanje je li rat protiv Irana bio opravdan, Obama je rekao da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno pritiskao i njega i Trumpa na vojni sukob, ali da je on to odbio.
„Mislim da je moja procjena bila točna”, rekao je, propitujući je li ishod doista koristio Izraelu ili Sjedinjenim Državama.
Netanyahu je „dobio ono što je htio. Je li to u konačnici najbolje za izraelski narod, u to bih posumnjao. Mislim li da je to dobro za Sjedinjene Države i Ameriku, u to bih posumnjao. Postoji opsežan zapis o mojim neslaganjima s gospodinom Netanyahuom”, dodao je.
"...svijet se može raspasti"
Govoreći o Trumpovoj prijetnji Iranu – „cijela će civilizacija večeras nestati, da se nikada više ne vrati” – Obama, ne imenujući izravno američkog predsjednika, rekao je da takav rječnik proturječi onome što bi američko vodstvo trebalo predstavljati.
„Ako ne dajemo glas tim temeljnim vrijednostima – da postoje nevini ljudi u zemljama s lošim vladama i da moramo brinuti o tim ljudima, da možemo pogriješiti ako se ne čuvamo oholosti i čistog vlastitog interesa… ako nemamo te stvari, svijet se može raspasti na vrlo loše načine”, rekao je.
Ukazujući na širu štetu koju je Trump nanio odnosima SAD-a sa saveznicima, Obama je upozorio da će njihova obnova biti iznimno zahtjevna.
„Mislim da će popravljanje štete nanesene međunarodnom poretku biti još teže od nekih unutarnjih popravaka”, rekao je, opisujući poslijeratni sustav međunarodne suradnje kao „jedan od boljih trenutaka Amerike”.
