Obama kritizirao Trumpa, stigao odgovor iz Bijele kuće: "On je sramota"

"Svakog dana budimo se s novim napadom na naše demokratske institucije, svjedocimo smo novog udara na ideju vladavine prava i osnovnu pristojnost. Svakoga dana nam oni s visokih položaja govore da se moramo bojati jedni drugih i da se okrenemo jedni protiv drugih, kako neki Amerikanci vrijede više od drugih, a da neki uopće ne vrijede. Vidimo kako se znanost i stručnost obezvređuju dok neznanje i nepoštenje i okrutnost i korupcija žanju nezamislive plodove", kazao je Obama prilikom otkrivanja spomenika uz pljesak okupljenih.