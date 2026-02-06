VIDEO / Trump objavio AI video: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu

Barack i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna dok u pozadini svira pjesma grupe The Tokens "The Lion Sleeps Tonight".
Oglas
Videozapis koji je američki predsjednik Donald Trump objavio na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social izazvao je snažne osude nakon što je u njemu prikazan rasistički sadržaj usmjeren prema bivšem predsjedniku Baracku Obami i njegovoj supruzi Michelle.
Na kraju 62-sekundnog videa, koji je većim dijelom posvećen glasačkim strojevima, lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se na tijelima majmuna otprilike jednu sekundu, dok u pozadini svira pjesma grupe The Tokens "The Lion Sleeps Tonight”, piše Newsweek.
For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2— ✨MAMI 🧚♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026
Video je objavljen na računu nešto prije ponoći po istočnoameričkom vremenu.
S obzirom na to da se veći dio videa odnosi na izbore, nije poznato je li Trump pogledao cijeli video i bio svjestan sadržaja prikazanog na samom kraju. Newsweek je u petak, izvan redovnog radnog vremena, kontaktirao Bijelu kuću putem e-maila.
Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom oštro je osudio sadržaj videa.
"Odvratno ponašanje predsjednika. Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah", poručio je Newsom u objavi na X-u.
Disgusting behavior by the President.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026
Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74
Sličnu poruku uputio je i profil Republikanci protiv Trumpa, koji je naveo: "Trump je upravo objavio video na Truth Socialu koji uključuje rasističku sliku Baracka i Michelle Obame kao majmuna. Ovo je dno".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas