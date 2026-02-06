Oglas

izazvao burne reakcije

VIDEO / Trump objavio AI video: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu

N1 Info
06. velj. 2026. 11:44
obama
Screenshoot/X

Barack i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna dok u pozadini svira pjesma grupe The Tokens "The Lion Sleeps Tonight".

Videozapis koji je američki predsjednik Donald Trump objavio na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social izazvao je snažne osude nakon što je u njemu prikazan rasistički sadržaj usmjeren prema bivšem predsjedniku Baracku Obami i njegovoj supruzi Michelle.

Na kraju 62-sekundnog videa, koji je većim dijelom posvećen glasačkim strojevima, lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se na tijelima majmuna otprilike jednu sekundu, dok u pozadini svira pjesma grupe The Tokens "The Lion Sleeps Tonight”, piše Newsweek.

Video je objavljen na računu nešto prije ponoći po istočnoameričkom vremenu.

S obzirom na to da se veći dio videa odnosi na izbore, nije poznato je li Trump pogledao cijeli video i bio svjestan sadržaja prikazanog na samom kraju. Newsweek je u petak, izvan redovnog radnog vremena, kontaktirao Bijelu kuću putem e-maila.

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom oštro je osudio sadržaj videa.

"Odvratno ponašanje predsjednika. Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah", poručio je Newsom u objavi na X-u.

Sličnu poruku uputio je i profil Republikanci protiv Trumpa, koji je naveo: "Trump je upravo objavio video na Truth Socialu koji uključuje rasističku sliku Baracka i Michelle Obame kao majmuna. Ovo je dno".

Teme
Barack Obama Donald Trump video

