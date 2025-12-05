kontroverzna politika
Trump želi ukinuti pravo državljanstva po rođenju: Što to znači za Melaniju i Barrona?
Vrhovni sud pristao je odlučiti je li plan predsjednika Donalda Trumpa da ukine automatsko državljanstvo djeci rođenoj na američkom tlu neustavan, dok su niži sudovi blokirali to nastojanje.
Odluka sitže do kraja lipnja
Suci su u petak objavili da će razmotriti to pitanje, pri čemu se očekuje da će se rasprave održati u travnju, a odluka stići do kraja lipnja.
Nekoliko sati nakon što je u siječnju preuzeo dužnost, Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se navodi da djeca nedokumentiranih imigranata i stranaca s vizama ograničenog trajanja više neće imati pravo na američko državljanstvo. Predsjednik je rekao da je uredba potrebna kako bi se obeshrabrila ilegalna imigracija i “turizam rađanja”, pri kojem trudnice zakonito ulaze u SAD kako bi njihova djeca stekla američko državljanstvo.
Trumpova politika — koja je ispunila jedno od njegovih predizbornih obećanja — nikada nije stupila na snagu zbog vala pravnih izazova. Savezni suci diljem zemlje presudili su da je politika u suprotnosti s Ustavom i presudom Vrhovnog suda iz 1898., koja se dugo smatrala jamstvom državljanstva gotovo svima rođenima u SAD-u, javlja POLITICO.
Pokretač senator Bernie Moreno
Zakon o isključivom državljanstvu iz 2025. senatora Bernieja Morena zabranio bi američkim građanima da imaju bilo kakvo strano državljanstvo.
Prema nacrtu zakona, “pojedinac ne može biti državljanin niti pripadnik Sjedinjenih Država dok istovremeno posjeduje strano državljanstvo”, a oni koji imaju dvojno državljanstvo imali bi godinu dana da se odreknu svojeg drugog državljanstva ili bi se smatrali da su “dobrovoljno napustili državljanstvo Sjedinjenih Država”.
Prva dama Melania Trump, koja je postala naturalizirana Amerikanka 2006., i dalje je dvojnog državljanstva – SAD-a i Slovenije, kao i njezin sin Barron.
Michael Wildes, glavni partner imigracijske odvjetničke tvrtke Wildes & Weinberg, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Cardozo i gradonačelnik Englewooda u New Jerseyju, objasnio je status prve dame tijekom Trumpove predsjedničke kampanje 2016.
Ekskluzivno za Newsweek prokomentirao je Morenov prijedlog:
“Zakon bez pravne snage samo je komad papira”, rekao je Wildes. “Sjedinjene Države su jedna od mnogih zemalja koje dopuštaju svojim građanima da imaju dvojno državljanstvo, bilo stjecanjem naturalizacijom ili rođenjem.”
Čak i prvi predsjednici SAD-a imali dvojno državljanstvo
“Naši su osnivači i mnogi naši prvi predsjednici bili državljani dviju država — Sjedinjenih Država i drugih zemalja, uključujući našeg tadašnjeg neprijatelja, Veliku Britaniju”, rekao je Wildes.
Dodao je da je “apsurdno tvrditi da naši vojni pripadnici nisu lojalni samo zato što nisu državljani SAD-a, ili da dvojnim državljanima nedostaje sposobnost da u potpunosti služe ovoj zemlji”.
Prema Wildesu, “američka vojna prisutnost u inozemstvu rezultira time da se djeca američkih državljana rađaju u drugim državama te su često podobna za dvojno, američko i strano državljanstvo”.
Iako nije želio konkretno komentirati državljanski status obitelji Trump, Wildes je rekao da “mnogi naši klijenti dolaze kao dvojni državljani ili kao stranci koji žele zadržati svoje državljanstvo nakon što postanu Amerikanci”, naglašavajući da “mnogi ponosno čuvaju veze sa svojom domovinom”.
Dodao je i da je senator Moreno “donio divnu odluku da postane Amerikanac čim je imao priliku” te izrazio nadu da se senator doživljava “kao dio bogate tapiserije ove nacije”.
Ustavne i političke prepreke
Moreno predstavlja svoj prijedlog kao pitanje nacionalne lojalnosti, nazivajući američko državljanstvo “časti i privilegijom” i tvrdeći da “ako želiš biti Amerikanac, to je sve ili ništa”.
Ustavni stručnjaci međutim ističu da dugotrajna sudska praksa Vrhovnog suda štiti građane od prisilnog gubitka državljanstva.
Prva dama Melania Trump izjavila je:
“Vjerujem u politike koje je moj suprug sastavio. Vjerujem da moramo biti vrlo oprezni oko toga tko dolazi u zemlju”, dodajući da joj je “osobno iskustvo prolaska kroz izazove imigracijskog procesa otvorilo oči za tešku stvarnost s kojom se suočavaju ljudi, uključujući i vas, koji pokušavate postati američki državljani.”
