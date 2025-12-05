Trump želi ukinuti pravo državljanstva po rođenju: Što to znači za Melaniju i Barrona?

Nekoliko sati nakon što je u siječnju preuzeo dužnost, Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se navodi da djeca nedokumentiranih imigranata i stranaca s vizama ograničenog trajanja više neće imati pravo na američko državljanstvo. Predsjednik je rekao da je uredba potrebna kako bi se obeshrabrila ilegalna imigracija i “turizam rađanja”, pri kojem trudnice zakonito ulaze u SAD kako bi njihova djeca stekla američko državljanstvo.