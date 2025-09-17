Oglas

cilj - 3000 uhićenja dnevno

VIDEO / Kristi Noem se priključila raciji ICE-a: Zabunom priveli i američke državljane

N1 Info
N1 Info
|
17. ruj. 2025. 20:45
ice, imigracija, kristi noem
Gerald Herbert / POOL / AFP

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem pridružila se saveznim imigracijskim agentima tijekom rane jutarnje racije u Elginu, Illinois, u utorak, u kojoj je više osoba privedeno, a dvoje američkih državljana nakratko zadržano.

Privedeno pet osoba, dvoje američkih državljana

Prema CBS-u, tijekom racije privedeno je pet osoba, uključujući dvoje američkih državljana, koji su ubrzo pušteni nakon što su pokazali dokumente.

No, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) za Newsweek je naglasilo da američki državljani nisu uhićeni, već su samo privremeno zadržani iz sigurnosnih razloga, što je, tvrde, standardna procedura.

DHS je potvrdio da je pet osoba uhićeno, svi bez legalnog statusa. Operacija je bila dio šire akcije „Operation Midway Blitz” koja cilja kriminalne strance u području Chicaga.

Cilj od 3000 dnevnih uhićenja

Noem je na platformi X objavila snimke racije, a prisutnost ministrice naglašava fokus Trumpove administracije na pojačanu provedbu imigracijskih zakona. Bijela kuća je ranije najavila cilj od 3.000 dnevnih uhićenja od strane ICE-a, što je izazvalo zabrinutost aktivista zbog mogućeg kršenja prava.

Među uhićenima su, prema DHS-u, osobe s kaznenim djelima poput nasilnog napada, obiteljskog nasilja, vožnje u pijanom stanju s djetetom u vozilu, uznemiravanja i proganjanja.

Lokalni svjedoci opisali su helikoptere, jaku rasvjetu i taktička vozila tijekom operacije.

Illinoiska senatorica Cristina Castro oštro je reagirala poručivši Noem: „Neka se goni. Neka ne dolazi u moju zajednicu.”

DHS je najavio da će akcija trajati još nekoliko tjedana u širem području Chicaga, uz sudjelovanje ICE-a, FBI-a, američkih maršala i carine.

Teme
ICE SAD imigracija kristi noem

