VIDEO / Kristi Noem se priključila raciji ICE-a: Zabunom priveli i američke državljane

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem pridružila se saveznim imigracijskim agentima tijekom rane jutarnje racije u Elginu, Illinois, u utorak, u kojoj je više osoba privedeno, a dvoje američkih državljana nakratko zadržano.
Oglas
Privedeno pet osoba, dvoje američkih državljana
Prema CBS-u, tijekom racije privedeno je pet osoba, uključujući dvoje američkih državljana, koji su ubrzo pušteni nakon što su pokazali dokumente.
No, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) za Newsweek je naglasilo da američki državljani nisu uhićeni, već su samo privremeno zadržani iz sigurnosnih razloga, što je, tvrde, standardna procedura.
DHS je potvrdio da je pet osoba uhićeno, svi bez legalnog statusa. Operacija je bila dio šire akcije „Operation Midway Blitz” koja cilja kriminalne strance u području Chicaga.
Kristi Noem joined ICE in a Chicago raid this morning. Agents blew the doors off a U.S. citizen’s house, handcuffed him, and put him in a propaganda video even after realizing it was a mistake.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025
This is America under Trump. No one is safe.
pic.twitter.com/uCB96oHYJ8
Cilj od 3000 dnevnih uhićenja
Noem je na platformi X objavila snimke racije, a prisutnost ministrice naglašava fokus Trumpove administracije na pojačanu provedbu imigracijskih zakona. Bijela kuća je ranije najavila cilj od 3.000 dnevnih uhićenja od strane ICE-a, što je izazvalo zabrinutost aktivista zbog mogućeg kršenja prava.
Među uhićenima su, prema DHS-u, osobe s kaznenim djelima poput nasilnog napada, obiteljskog nasilja, vožnje u pijanom stanju s djetetom u vozilu, uznemiravanja i proganjanja.
Lokalni svjedoci opisali su helikoptere, jaku rasvjetu i taktička vozila tijekom operacije.
Illinoiska senatorica Cristina Castro oštro je reagirala poručivši Noem: „Neka se goni. Neka ne dolazi u moju zajednicu.”
DHS je najavio da će akcija trajati još nekoliko tjedana u širem području Chicaga, uz sudjelovanje ICE-a, FBI-a, američkih maršala i carine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas