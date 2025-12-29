Teolog za N1: Domovinski rat je postao alibi za sve protuhe s političke, glazbene i crkvene scene

"Domovinski rat nije ugrožen, on je povijesna činjenica. Možemo promatrati pokušaje da se on prostituira, a to je da ga se stavi na tržište i na njemu zarađuje. To rade Thompson i nacionalistička desnica u RH. Ako itko ugrožava ono što je trebalo nastupiti nakon Domovinskog rata, a to je izgradnja suverene i samostalne Hrvatske, to je desnica."