MARKO VUČETIĆ
Teolog za N1: Domovinski rat je postao alibi za sve protuhe s političke, glazbene i crkvene scene
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Marko Vučetić, filozof, povjesničar i teolog s Filozofskog fakulteta u Zadru. Razgovarali su, između ostaloga, o koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i porukama poslanima tijekom njega.
"To su poruke bez značenja, ali one okupljaju plemensko društvo. Nama je Domovinski rat, to treba reći jasno i glasno, postao alibi za sve neuspjehe koje smo doživjeli nakon rata", kaže Marko Vučetić, komentirajući govor Marka Perkovića Thompsona tijekom koncerta u Zagrebu.
Vučetić smatra da je riječ o ciničnoj instrumentalizaciji prošlosti i nacionalnih mitova u službi desne političke opcije.
"Uzalud smo pobijedili u ratu zato što nismo u stanju izgraditi zdravo demokratsko društvo, društvo u kojem umirovljenici neće umirati od gladi ili nakon 70. godine ubijati se od posla. Umjesto da je to pobjednički rat kojim ćemo izgraditi državu, postao je alibi za sve protuhe koje se nalaze na političkoj, glazbenoj i crkvenoj sceni."
Dodaje kako nije impresioniran Thompsonovim retoričkim talentima.
"Ovo što Thompson govori vrlo teško i nategnuto se može smatrati govorom. Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti. Kada bih nekome mogao dopustiti da cijeli život govori 'ZDS', a ne bude zbog toga kažnjen, pod uvjetom da ništa drugo ne govori jer svaki pokušaj njegovog govora prolazi kroz spoznajnu i sadržajnu agoniju, to je Thompson. Ja bih ga uistinu zaštitio i oslobodio građane tih njegovih pokušaja da se izrazi na način koji sazivaju sažaljenje", kaže Vučetić.
"On govori da je temelj hrvatske države Domovinski rat. Ne, temelj hrvatske države su građani RH. Oni su spoznajno zapušteni, institucionalno ostavljeni i prepušteni moralnom bezdanu zahvaljujući našem kleru koji ne prepoznaje značaj trenutka."
Vučetić se osvrnuo i na sam sadržaj Thompsonovih poruka, za koje smatra da su potpuno neistinite.
"Domovinski rat nije ugrožen, on je povijesna činjenica. Možemo promatrati pokušaje da se on prostituira, a to je da ga se stavi na tržište i na njemu zarađuje. To rade Thompson i nacionalistička desnica u RH. Ako itko ugrožava ono što je trebalo nastupiti nakon Domovinskog rata, a to je izgradnja suverene i samostalne Hrvatske, to je desnica."
Nažalost, Vučetić ne vidi alternativu niti iz lijevog političkog kampa, koji smatra nesuvislim.
"Da je naša ljevica imalo suvisla, potaknula bi Thompsona da uistinu organizira referendum, a istovremeno organizirala referendum o zakonima Branka Bačića."
