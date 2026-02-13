VIDEO / Trumpov ministar zdravstva: Šmrkao sam kokain s WC školjki

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. podijelio je dodatne detalje o svojoj nekadašnjoj ovisnosti o alkoholu i drogama.
Sedamdesetdvogodišnji političar gostovao je u četvrtak, 12. veljače, u podcastu This Past Weekend Thea Vona (45), gdje je govorio o tome kako su se njih dvojica prvi put upoznali na jutarnjim sastancima za oporavak od ovisnosti.
Kennedy, koji je trijezan već 43 godine, otkrio je da su se nakon zatvaranja sastanaka zbog pandemije bolesti covida-19 on i ostali članovi počeli sastajati privatno. Objasnio je da su osnovali svojevrsnu “piratsku” grupu koja se sastajala uživo, piše People.
"Rekao sam da me nije briga što će se dogoditi, ići ću na sastanak svaki dan", prisjetio se svoje odluke da tijekom pandemije nastavi dolaziti na sastanke. “Rekao sam: "Ne bojim se klica." Šmrkao sam kokain s WC školjki.”
"Pitanje opstanka"
"Znam da će me ta bolest ubiti, zar ne? Ako je ne liječim, a to za mene znači odlaziti na sastanke svaki dan, to jednostavno uništava moj život", rekao je. "Za mene je to bilo pitanje opstanka."
Dodao je kako je i prilika da pomogne drugoj osobi u oporavku od ovisnosti iznimno važna. "To je tajni sastojak tih sastanaka i to nas sve održava trijeznima. Sprječava nas da slijedimo vlastitu samovolju."
Kennedy je u više navrata javno govorio o svojoj prošlosti obilježenoj ovisnošću. Tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine izjavio je da su mu droge poboljšale uspjeh u školi.
RFK Jr. drops a spicy admission about his past while praising Narcotics Anonymous for helping him beat addiction. A raw, human moment from a 72-year-old HHS Secretary who says his 14-year drug era shaped him—and his path to recovery. 💬💪 #RecoveryStory #AddictionAwareness #HOPE… pic.twitter.com/CO9xbzM7Fn— ceanmedia (@ceanmedia) February 13, 2026
"U školi sam bio jako, jako loš, sve dok nisam počeo uzimati narkotike", rekao je u podcastu The Shawn Ryan Show. "Tada sam došao do vrha razreda jer mi je um bio toliko nemiran i buran da nisam mogao mirno sjediti."
"Djelovalo je na mene", rekao je o svojoj nekadašnjoj uporabi heroina. "I da još uvijek djeluje, i dalje bih ga uzimao."
"Najbolje što mi se moglo dogoditi"
"Jedini način na koji ostajem trijezan jest preuzimanjem odgovornosti za svoje svakodnevne postupke”, rekao je Kennedy na skupu Rx and Illicit Drug Summit u travnju 2025. u Nashvilleu, dva mjeseca nakon što je potvrđen za ministra zdravstva u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je tada The Tennessean.
Prema pisanju USA Today, Kennedy je rekao da je njegova ovisnost započela u mjesecima nakon atentata na njegova oca, Roberta F. Kennedyja starijeg, 1968. godine. Ispričao je da je prvo iskustvo imao kada je na zabavi uzeo halucinogen LSD, a potom opioide dok se vraćao kući.
"Rekli su mi: ‘Probaj ovo’, i bila je to linija kristalnog metamfetamina", rekao je tijekom govora u travnju 2025. "Uzeo sam ga i svi su moji problemi nestali. Moja ovisnost tada je buknula punom snagom. Do kraja ljeta već sam si ubrizgavao heroin, koji je sljedećih 14 godina bio moja droga izbora."
U intervjuu za The Shawn Ryan Show u srpnju 2024. Kennedy je svoju ovisnost opisao kao “prisilu” koja na kraju “izjeda cijeli vaš život”.
Kennedy se otrijeznio 1983. godine, a svoju trijeznost pripisuje uhićenju zbog posjedovanja heroina tijekom leta za Minnesotu te godine. To je, kako je rekao u podcastu Shawna Ryana, bilo “najbolje što mi se moglo dogoditi”, jer ga je taj događaj doveo do odluke da se otrijezni.
